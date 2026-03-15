Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Старовинний секрет з Європи змінив кухню Різ Візерспун (фото)

Старовинний секрет з Європи змінив кухню Різ Візерспун (фото)

Ua ru
Дата публікації: 15 березня 2026 20:12
Старовинний секрет з Європи змінив кухню Різ Візерспун (фото)
Різ Візерспун. Фото: reesewitherspoon/Instagram

Кухня американської акторки Різ Візерспун привернула увагу дизайнерів не розкішшю, а незвичайною системою зберігання. Її кухонні шафи виконані у стилі Shaker — стриманому та функціональному напрямі, який цінують за простоту форм і практичність. Головна деталь — десятки маленьких шухляд та відділень.

На перший погляд це виглядає як антикварна знахідка, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens. Стриманий сірий колір фасадів, витончені золотисті ручки... Але головний "магніт" тут — саме ці дрібні комірки. Вони створюють те саме відчуття дому, де в кожної дрібниці є своє законне місце. 

Реклама
Якщо вам здається, що десь ви це вже бачили — вам не здалося. Весь цей дизайн — це такий собі оммаж старим європейським аптекам XVII-XIX століть. Уявіть: сотні підписаних шухлядок, у яких аптекарі зберігали все — від цілющої ромашки до рідкісних спецій та коріння.

Тоді це була сувора необхідність: помилка у виборі інгредієнта могла коштувати комусь життя. Тому меблі в аптеках нагадували щось середнє між бібліотекою та суворим архівом. Сьогодні ж цей "аптекарський" хаос став справжнім синонімом ідеального порядку.

 

Старовинний секрет з Європи змінив кухню Різ Візерспун (фото) - фото 1
Кухня Різ Візерспун. Фото: reesewitherspoon/Instagram

Чому маленькі шухляди знову стали популярними

У 2026 році подібна ідея організації простору повертається у сучасні кухні. Все просто — ми втомилися від безладу у великих ящиках. Кухня Різ доводить: старі методи організації простору працюють у 2026-му навіть краще, ніж колись.

Це той випадок, коли дизайн — не просто картинка в Instagram, а реальний комфорт. Спеції, серветки, кухонні гаджети — все під рукою, і нічого не треба шукати по пів години. Виявляється, щоб створити сучасний та елегантний інтер'єр, іноді варто просто зазирнути в минуле на пару століть назад.

Як повідомлялось, секрет справжнього затишку на кухні криється в правильному освітленні, а не в кількості ламп. На прикладі оселі Александри Даддаріо видно, як відмова від стандартних точкових світильників на користь стильних підвісів над островом здатна повністю змінити атмосферу простору.

Також ми розповідали, що мінімалізм оселі Кім Кардаш’ян у Калабасасі вже встиг стати приводом для численних жартів у мережі. Поки одні фанатіють від стерильної естетики, інші порівнюють порожні білосніжні зали з декораціями до фантастичних трилерів про лікарні майбутнього.

актори закордонні зірки Дизайн акторка кухня
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації