Старовинний секрет з Європи змінив кухню Різ Візерспун (фото)

Різ Візерспун. Фото: reesewitherspoon/Instagram

Кухня американської акторки Різ Візерспун привернула увагу дизайнерів не розкішшю, а незвичайною системою зберігання. Її кухонні шафи виконані у стилі Shaker — стриманому та функціональному напрямі, який цінують за простоту форм і практичність. Головна деталь — десятки маленьких шухляд та відділень.

На перший погляд це виглядає як антикварна знахідка, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens. Стриманий сірий колір фасадів, витончені золотисті ручки... Але головний "магніт" тут — саме ці дрібні комірки. Вони створюють те саме відчуття дому, де в кожної дрібниці є своє законне місце.

Чому кухонні шафи нагадують старі європейські аптеки

Якщо вам здається, що десь ви це вже бачили — вам не здалося. Весь цей дизайн — це такий собі оммаж старим європейським аптекам XVII-XIX століть. Уявіть: сотні підписаних шухлядок, у яких аптекарі зберігали все — від цілющої ромашки до рідкісних спецій та коріння.

Тоді це була сувора необхідність: помилка у виборі інгредієнта могла коштувати комусь життя. Тому меблі в аптеках нагадували щось середнє між бібліотекою та суворим архівом. Сьогодні ж цей "аптекарський" хаос став справжнім синонімом ідеального порядку.

Чому маленькі шухляди знову стали популярними

У 2026 році подібна ідея організації простору повертається у сучасні кухні. Все просто — ми втомилися від безладу у великих ящиках. Кухня Різ доводить: старі методи організації простору працюють у 2026-му навіть краще, ніж колись.

Це той випадок, коли дизайн — не просто картинка в Instagram, а реальний комфорт. Спеції, серветки, кухонні гаджети — все під рукою, і нічого не треба шукати по пів години. Виявляється, щоб створити сучасний та елегантний інтер'єр, іноді варто просто зазирнути в минуле на пару століть назад.

