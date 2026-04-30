Земля в Україні: в кого держава може відібрати ділянки у 2026 році

Чоловік садить рослини та документи.

Питання володіння землею в Україні у 2026 році стало одним із найгостріших через тривалу дію воєнного стану та зміну пріоритетів держави. Саме тому ділянки без документів опиняються у зоні підвищеного ризику.

Йдеться передусім про городи, які роками використовуються без офіційного оформлення, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "Земельний фонд України".

Які городи може забрати держава

Під час війни закони працюють інакше, і процедура реквізиції стала реальним інструментом. Якщо ваша ділянка знаходиться у стратегічно важливому місці, її можуть передати для потреб ЗСУ або будівництва фортифікацій.

Найпершими під таку перевірку підпадають саме ті землі, які не мають власника в державному реєстрі, адже з юридичної точки зору вони вважаються вільними.

Як відбувається вилучення землі під час війни

Важливо розуміти, що примусове позбавлення ділянки не відбувається без процедури. Це можливо лише у двох випадках:

За рішенням суду. Через механізм реквізиції.

Фактичне користування іноді зберігається тимчасово. Але відсутність документів значно підвищує ризик втрати контролю над землею.

Які ризики виникають при користуванні неоформленою ділянкою

Окрім офіційного вилучення, існує ризик рейдерських захоплень або сусідських суперечок. Без офіційного кадастрового номера ви не зможете ні захистити межі свого городу в суді, ні отримати компенсацію, якщо землю все ж таки вирішать вилучити для державних потреб. Юридична невидимість вашої ділянки — це зелене світло для її передачі будь-кому іншому.

Держава гостро потребує площ для розселення людей, що втратили домівки. Неоформлені ділянки, які фактично належать громадам, можуть бути передані під будівництво тимчасового житла.

Якщо ви просто "користуєтесь" городом без реєстрації, ви не є власником, а отже, громада має повне право розпорядитися цією землею на користь інших осіб.

Як повідомляли Новини.LIVE, зникнення документів на земельну ділянку — ситуація стресова, проте цілком розв’язна, адже фізична втрата паперів не позбавляє вас права власності. Зазвичай це стається через побутовий хаос або переїзди, і хоча першою реакцією стає паніка, сучасні державні реєстри дозволяють відновити всі дані без ризику втратити саме майно.

Також Новини.LIVE розповідали, що оформлення права власності на землю в Україні нерідко перетворюється на затяжну суперечку через відмову сусідів підписувати акт погодження меж. Попри поширене переконання, такий демарш суміжного власника не є вироком для всієї процедури приватизації. Чинне законодавство та актуальні позиції судів дозволяють успішно завершити реєстрацію ділянки навіть за відсутності згоди зі сторони сусідів.