Земля в Украине: у кого государство может отобрать участки в 2026 году

Мужчина сажает растения и документы. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Вопрос владения землей в Украине в 2026 году стал одним из самых острых из-за длительного действия военного положения и изменения приоритетов государства. Именно поэтому участки без документов оказываются в зоне повышенного риска.

Речь идет прежде всего об огородах, которые годами используются без официального оформления, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию "Земельный фонд Украины".

Какие огороды может забрать государство

Во время войны законы работают иначе, и процедура реквизиции стала реальным инструментом. Если ваш участок находится в стратегически важном месте, его могут передать для нужд ВСУ или строительства фортификаций.

Первыми под такую проверку подпадают именно те земли, которые не имеют собственника в государственном реестре, ведь с юридической точки зрения они считаются свободными.

Как происходит изъятие земли во время войны

Важно понимать, что принудительное лишение участка не происходит без процедуры. Это возможно только в двух случаях:

По решению суда. Через механизм реквизиции.

Фактическое пользование иногда сохраняется временно. Но отсутствие документов значительно повышает риск потери контроля над землей.

Какие риски возникают при пользовании неоформленным участком

Кроме официального изъятия, существует риск рейдерских захватов или соседских споров. Без официального кадастрового номера вы не сможете ни защитить границы своего огорода в суде, ни получить компенсацию, если землю все же решат изъять для государственных нужд. Юридическая невидимость вашего участка — это зеленый свет для его передачи кому-либо другому.

Государство остро нуждается в площадях для расселения людей, потерявших дома. Неоформленные участки, которые фактически принадлежат общинам, могут быть переданы под строительство временного жилья.

Если вы просто "пользуетесь" огородом без регистрации, вы не являетесь владельцем, а значит, община имеет полное право распорядиться этой землей в пользу других лиц.

Как сообщали Новини.LIVE, пропажа документов на земельный участок — ситуация стрессовая, однако вполне разрешимая, ведь физическая потеря бумаг не лишает вас права собственности. Обычно это происходит из-за бытового хаоса или переездов, и хотя первой реакцией становится паника, современные государственные реестры позволяют восстановить все данные без риска потерять само имущество.

Также Новини.LIVE рассказывали, что оформление права собственности на землю в Украине нередко превращается в затяжной спор из-за отказа соседей подписывать акт согласования границ. Несмотря на распространенное убеждение, такой демарш смежного владельца не является приговором для всей процедуры приватизации. Действующее законодательство и актуальные позиции судов позволяют успешно завершить регистрацию участка даже при отсутствии согласия со стороны соседей.