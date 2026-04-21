Земля в Україні подорожчала на 4 тисячі: яка ціна за гектар навесні

Гривні на столі.

Ринок сільськогосподарської землі в Україні продовжує змінюватися і навесні 2026 року показав новий стрибок цін. Вартість гектара зросла досить помітно лише за один місяць. Одночасно активізувалися й угоди купівлі-продажу.

Земля стає дедалі дорожчим активом, який вимагає швидких рішень, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Опендатабот.

Ціна гектара землі в Україні

У березні 2026 року середня ціна одного гектара сільгоспземлі сягнула 73 962 грн. Це більш ніж на 4 тисячі гривень більше, ніж у лютому. Така динаміка свідчить про стабільне зростання вартості, навіть попри економічні ризики.

Водночас різниця між регіонами залишається значною. У середньому ціни коливаються від 35 668 до 172 495 грн за гектар. Фактично за вартість одного гектара в дорогому регіоні можна придбати майже п’ять гектарів у дешевшому.

Середня ціна землі. Графіка: Опендатабот

Де найдешевша земля в Україні

Найнижчі ціни зафіксовані на півдні та сході країни. Лідером за доступністю стала Херсонська область — близько 35 668 грн за гектар.

Також до регіонів із відносно низькою вартістю входять:

Запорізька область — 41 842 грн;

Сумська — 41 986 грн;

Одеська — 43 062 грн;

Харківська — 46 294 грн;

Донецька — 47 022 грн;

Дніпропетровська — 47 133 грн.

Аналітики вважають, що ці показники формуються під впливом безпекової ситуації, інфраструктури та попиту.

Де найдорожча земля в Україні

Найвищі ціни традиційно зосереджені на заході та поблизу столиці. Абсолютний лідер — Івано-Франківська область, де гектар коштує в середньому 172 495 грн.

До дорогих регіонів також належать:

Київська область — 161 603 грн;

Львівська — 125 491 грн;

Тернопільська — 108 845 грн;

Закарпатська — 103 826 грн.

Тут вирішальну роль відіграють логістика, інвестиційна привабливість і попит з боку бізнесу.

Цін на землю по областях. Графіка: Опендатабот

Разом із цінами зростає й активність ринку. У березні було продано 23 973 гектари землі. Це більш ніж на 6 тисяч гектарів більше, ніж у лютому.

Площа проданох землі. Графіка: Опендатабот

