Приватизація землі без згоди сусіда: чи можлива в Україні у 2026 році

Приватизація землі в Україні часто супроводжується конфліктами із сусідами. Найпоширеніша ситуація — коли суміжний власник відмовляється погоджувати межі. Багато хто вважає, що це автоматично блокує оформлення ділянки.

Насправді закон і судова практика говорять інше, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юриста Владислава Дерія.

За його словами, органи місцевого самоврядування не мають права відмовляти у приватизації лише через відсутність одного підпису.

"Відсутність сусідської згоди на погодження меж не є законною підставою для відмови в приватизації земельної ділянки органом місцевого самоврядування", — зазначає експерт.

Погодження меж земельної ділянки

Погодження меж — це технічний етап, а не ключове рішення. Як зазначає Дерій, "погодження меж є виключно допоміжною стадією", яка потрібна для уникнення помилок у документах.

Сам підпис сусіда не створює і не змінює права власності. Це лише формальність у процедурі.

Верховний Суд ще у 2019 році поставив крапку в цьому питанні, створивши важливий прецедент. Судді пояснили, що підпис сусіда — це лише формальність, яка допомагає уникнути технічних помилок, а не дозвіл на володіння вашим майном.

"Підписання акта погодження меж самостійного значення не має, воно не призводить до виникнення, зміни або припинення прав на земельну ділянку", — наголошує Дерій.

Як оформити землю, якщо сусід не підписує акт

У такій ситуації важливо діяти правильно:

замовити технічну документацію із землеустрою;

зафіксувати факт відмови або ігнорування;

подати документи до місцевої ради без підпису сусіда.

"Не підписання суміжним власником акту узгодження меж земельної ділянки саме по собі не є підставою для визнання недійсним державного акта на право власності", — підкреслює Владислав Дерій.

Якщо всі документи оформлені коректно, рішення мають ухвалити без згоди сусіда.

Що ще треба знати про добросусідство

Встановлення паркану між приватними ділянками часто стає причиною конфліктів, проте закон не завжди вимагає офіційних дозволів від власників межуючих територій, розповів юрист Олег Козляк у коментарі Новини.LIVE.

"Законодавство України не встановлює прямої вимоги, що потрібна окрема письмова згода сусіда, якщо паркан зводиться виключно в межах вашої власної землі", — пояснює він.

Проте, аби уникнути судових розглядів у майбутньому, експерт наполегливо радить спочатку чітко визначити межі за допомогою кадастрової карти чи професійного межування. Будь-яке самовільне загарбання чужої території або навіть мінімальне зміщення паркану за лінію розмежування автоматично створює підстави для позову.

"Навіть якщо межа чітка, але конструкція паркану, висота чи матеріал створюють незручності для сусіда, він має повне право ініціювати розгляд справи в адміністративних або судових органах", — каже Козляк.

Саме тому, окрім технічних норм, варто враховувати рівень прозорості та висоту майбутньої конструкції, щоб вона не затіняла чужий двір.

Як повідомляли Новини.LIVE, чимало українців десятиліттями обробляють городи, не маючи на них жодних офіційних паперів. Проте відсутність правовстановлюючих документів стає глухим кутом, щойно з'являється потреба продати ділянку або передати її дітям у спадок. Через це у 2026 році приватизація землі залишається єдиним способом стати справжнім господарем свого наділу та розпоряджатися ним на власний розсуд.

