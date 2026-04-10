Балкон Енн Гетевей став трендом: чому його копіюють у 2026 році (фото)

Енн Гетевей та її балкон.

Балкон акторки Енн Гетевей у Нью-Йорку давно вважають прикладом продуманого міського простору. Його облаштували в історичному будинку, де кожен метр використано максимально ефективно. Простір поєднує відкритий краєвид і водночас відчуття приватності, що рідко трапляється у мегаполісі.

Саме цей баланс і зробив терасу еталоном для 2026 року, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Тінь та архітектурна логіка

Замість масивних дахів, що "з’їдають" простір, тут ставку зробили на легку перголу. Вона не врятує від зливи, проте ідеально структурує світло.

"Пергола потрібна лише тоді, коли справді необхідна тінь, а не як універсальне укриття", — зазначає дизайнерка Шарлотта Роу.

Щоб додати гнучкості, таку конструкцію часто доповнюють текстильними вітрилами або легкими навісами. Це дозволяє змінювати сценарій використання балкона залежно від сезону: сьогодні це сонячний майданчик для сніданку, а завтра — затінена зона для читання.

Балкон Енн Гетевей. Фото: gramercydesign/Instagram

Жива огорожа замість парканів

Питання приватності тут вирішують не глухі стіни, а багаторівневе озеленення. Контейнери з рослинами різної висоти — від карликових дерев до пишних сезонних квітів — створюють природний буфер.

"Комбінація високих і низьких рослин дозволяє звести природний бар’єр, який захищає від сторонніх очей краще за будь-яку перегородку", — ділиться досвідом дизайнерка Катріна Кіффер-Веллс.

Особливо актуальними зараз стали посухостійкі види. Вони виглядають охайно навіть у пік літньої спеки й не вимагають від власника кар’єри професійного садівника.

Рослини на балконі Енн Гетевей. Фото: gramercydesign/Instagram

Секрет "додаткової кімнати"

Проєкт Гетевей вкотре доводить: площа не має значення, якщо меблі підібрані з розумом. Щоб не захаращувати підлогу, краще використовувати вертикальне зберігання та підвісні кашпо на перилах. Мобільні пуфи, компактні столики та м’яке камерне освітлення остаточно стирають межу між квартирою та вулицею.

Дизайнери підкреслюють, що балкон перестає бути складом для непотрібних речей. Це повноцінна лаунж-зона, ваш приватний сад і місце для вечерь одночасно.

Головний тренд — сприймати ці кілька метрів не як додаток до житла, а як його логічне та комфортне продовження.

Як повідомляли Новини.LIVE, спокійні, монохромні інтер’єри нерідко видаються надто прісними та позбавленими затишку, що змушує дизайнерів шукати прості прийоми для їхнього "оживлення". Вдалим прикладом став підхід Сандри Буллок: у своїй вітальні вона використала лише один виразний акцент, який миттєво додав простору характеру та тепла.

Також Новини.LIVE розповідали, що білий диван зазвичай сприймають як непрактичну розкіш, проте інтер’єр Дженніфер Еністон впевнено руйнує цей стереотип. Її приклад доводить, що світлі меблі цілком сумісні з активним побутом, якщо підійти до облаштування простору з розумом.