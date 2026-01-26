Дизайн інтер'єру зірки — вітальня Енн Гетевей показала, що рожевий ніколи не застаріє (фото)

Енн Гетевей. Фото: Reuters

Зазвичай інтер’єри зірок "живуть" рівно стільки, скільки триває зйомка для глянцю. Але вітальня Енн Гетевей — це зовсім інша історія. Минуло кілька років, а її дім у Каліфорнії досі виглядає так, ніби дизайнерка Памела Шамширі закінчила роботу лише вчора.

Тут немає пафосу, натомість є те, чого багатьом бракує — характер, пише видання Homes & Gardens.

Рожевий диван у вітальні як головний акцент

Головний герой тут — рожевий диван. Здавалося б, ризикований крок, але він не виглядає як "будиночок Барбі". Завдяки високим стелям і майже стерильно білим стінам, колір "заспокоївся" і перетворився на м’який фон.

Це ідеальний приклад того, як одна смілива річ може тримати на собі весь простір, не перевантажуючи його, пише видання.

Паризький стиль у сучасній вітальні

Вітальня з паризьким настроєм будується на деталях. У просторі Енн Гетевей рожевий диван підтримують молдинги на стінах і мармуровий камін, створюючи цілісну композицію. Це приклад того, як класичні архітектурні елементи роблять навіть сміливі кольори доречними та витонченими.

Меблі у вітальні, що формують баланс

Для досягнення гармонії дизайнери використали контрастні матеріали та форми:

шкіряне крісло з лаконічним силуетом;

журнальний столик зі скляною стільницею;

низьку посадку дивана у стилі mid century modern.

Такий набір підкреслює рожевий колір, але не затьмарює його.

Вітальня Енн Гетевей. Фото: amandakellyinteriors/Instagram

Чому рожевий став трендом вітальні 2026 року

Дизайнери відзначають, що рожевий колір виходить за межі короткочасних трендів. Він додає простору тепла і водночас залишається універсальним. У вітальні Енн Гетевей це особливо помітно: колір виглядає сучасно сьогодні і залишатиметься актуальним у майбутніх інтер’єрах.

