Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Тренд на роки — що дивовижного у вітальні Енн Гетевей (фото)

Тренд на роки — що дивовижного у вітальні Енн Гетевей (фото)

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 20:08
Дизайн інтер'єру зірки — вітальня Енн Гетевей показала, що рожевий ніколи не застаріє (фото)
Енн Гетевей. Фото: Reuters

Зазвичай інтер’єри зірок "живуть" рівно стільки, скільки триває зйомка для глянцю. Але вітальня Енн Гетевей — це зовсім інша історія. Минуло кілька років, а її дім у Каліфорнії досі виглядає так, ніби дизайнерка Памела Шамширі закінчила роботу лише вчора. 

Тут немає пафосу, натомість є те, чого багатьом бракує — характер, пише видання Homes & Gardens.

Реклама
Читайте також:

Рожевий диван у вітальні як головний акцент

Головний герой тут — рожевий диван. Здавалося б, ризикований крок, але він не виглядає як "будиночок Барбі". Завдяки високим стелям і майже стерильно білим стінам, колір "заспокоївся" і перетворився на м’який фон. 

Це ідеальний приклад того, як одна смілива річ може тримати на собі весь простір, не перевантажуючи його, пише видання.

Паризький стиль у сучасній вітальні

Вітальня з паризьким настроєм будується на деталях. У просторі Енн Гетевей рожевий диван підтримують молдинги на стінах і мармуровий камін, створюючи цілісну композицію. Це приклад того, як класичні архітектурні елементи роблять навіть сміливі кольори доречними та витонченими.

Меблі у вітальні, що формують баланс

Для досягнення гармонії дизайнери використали контрастні матеріали та форми:

  • шкіряне крісло з лаконічним силуетом;
  • журнальний столик зі скляною стільницею;
  • низьку посадку дивана у стилі mid century modern.

Такий набір підкреслює рожевий колір, але не затьмарює його.

 

Тренд на роки — що дивовижного у вітальні Енн Гетевей (фото) - фото 1
Вітальня Енн Гетевей. Фото: amandakellyinteriors/Instagram

Чому рожевий став трендом вітальні 2026 року

Дизайнери відзначають, що рожевий колір виходить за межі короткочасних трендів. Він додає простору тепла і водночас залишається універсальним. У вітальні Енн Гетевей це особливо помітно: колір виглядає сучасно сьогодні і залишатиметься актуальним у майбутніх інтер’єрах.

Раніше ми розповідали, чим зацікавила дизайнерів вітальня Емілі Ратаковскі. А також, що незвичного у вітальні Тома Круза.

тренди закордонні зірки Дизайн акторка зона комфорту
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації