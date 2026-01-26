Дизайн інтер'єру зірки — вітальня Енн Гетевей показала, що рожевий ніколи не застаріє (фото)

Тренд на роки — що дивовижного у вітальні Енн Гетевей (фото)
Зазвичай інтер’єри зірок "живуть" рівно стільки, скільки триває зйомка для глянцю. Але вітальня Енн Гетевей — це зовсім інша історія. Минуло кілька років, а її дім у Каліфорнії досі виглядає так, ніби дизайнерка Памела Шамширі закінчила роботу лише вчора.
Тут немає пафосу, натомість є те, чого багатьом бракує — характер, пише видання Homes & Gardens.
Рожевий диван у вітальні як головний акцент
Головний герой тут — рожевий диван. Здавалося б, ризикований крок, але він не виглядає як "будиночок Барбі". Завдяки високим стелям і майже стерильно білим стінам, колір "заспокоївся" і перетворився на м’який фон.
Це ідеальний приклад того, як одна смілива річ може тримати на собі весь простір, не перевантажуючи його, пише видання.
Паризький стиль у сучасній вітальні
Вітальня з паризьким настроєм будується на деталях. У просторі Енн Гетевей рожевий диван підтримують молдинги на стінах і мармуровий камін, створюючи цілісну композицію. Це приклад того, як класичні архітектурні елементи роблять навіть сміливі кольори доречними та витонченими.
Меблі у вітальні, що формують баланс
Для досягнення гармонії дизайнери використали контрастні матеріали та форми:
- шкіряне крісло з лаконічним силуетом;
- журнальний столик зі скляною стільницею;
- низьку посадку дивана у стилі mid century modern.
Такий набір підкреслює рожевий колір, але не затьмарює його.
Чому рожевий став трендом вітальні 2026 року
Дизайнери відзначають, що рожевий колір виходить за межі короткочасних трендів. Він додає простору тепла і водночас залишається універсальним. У вітальні Енн Гетевей це особливо помітно: колір виглядає сучасно сьогодні і залишатиметься актуальним у майбутніх інтер’єрах.
