Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Дизайн балкона Энн Хэтэуэй признали шедевром: что в нем особенного (фото)

Дизайн балкона Энн Хэтэуэй признали шедевром: что в нем особенного (фото)

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 20:12
Балкон Энн Хэтэуэй стал трендом: почему его копируют в 2026 году (фото)
Энн Хэтэуэй и ее балкон. Фото: Reuters, gramercydesign/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Балкон актрисы Энн Хэтэуэй в Нью-Йорке давно считают примером продуманного городского пространства. Его обустроили в историческом доме, где каждый метр использован максимально эффективно. Пространство сочетает открытый вид и одновременно ощущение приватности, что редко случается в мегаполисе.

Именно этот баланс и сделал террасу эталоном для 2026 года, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Тень и архитектурная логика

Вместо массивных крыш, "съедающих" пространство, здесь ставку сделали на легкую перголу. Она не спасет от ливня, однако идеально структурирует свет.

"Пергола нужна только тогда, когда действительно необходима тень, а не как универсальное укрытие", — отмечает дизайнер Шарлотта Роу.

Чтобы добавить гибкости, такую конструкцию часто дополняют текстильными парусами или легкими навесами. Это позволяет менять сценарий использования балкона в зависимости от сезона: сегодня это солнечная площадка для завтрака, а завтра - затененная зона для чтения.

Балкон Энн Хэтэуэй. Фото: gramercydesign/Instagram

Живая изгородь вместо заборов

Вопрос приватности здесь решают не глухие стены, а многоуровневое озеленение. Контейнеры с растениями разной высоты — от карликовых деревьев до пышных сезонных цветов — создают естественный буфер.

"Комбинация высоких и низких растений позволяет возвести естественный барьер, который защищает от посторонних глаз лучше любой перегородки", — делится опытом дизайнер Катрина Киффер-Веллс.

Особенно актуальными сейчас стали засухоустойчивые виды. Они выглядят опрятно даже в пик летней жары и не требуют от владельца карьеры профессионального садовника.

 

Растения на балконе Энн Хэтэуэй. Фото: gramercydesign/Instagram

Секрет "дополнительной комнаты"

Проект Хэтэуэй в который раз доказывает: площадь не имеет значения, если мебель подобрана с умом. Чтобы не загромождать пол, лучше использовать вертикальное хранение и подвесные кашпо на перилах. Мобильные пуфы, компактные столики и мягкое камерное освещение окончательно стирают грань между квартирой и улицей.

Дизайнеры подчеркивают, что балкон перестает быть складом для ненужных вещей. Это полноценная лаунж-зона, ваш частный сад и место для ужинов одновременно.

Главный тренд — воспринимать эти несколько метров не как дополнение к жилью, а как его логическое и комфортное продолжение.

Как сообщали Новини.LIVE, спокойные, монохромные интерьеры нередко кажутся слишком пресными и лишенными уюта, что заставляет дизайнеров искать простые приемы для их "оживления". Удачным примером стал подход Сандры Буллок: в своей гостиной она использовала лишь один выразительный акцент, который мгновенно добавил пространству характера и тепла.

Также Новини.LIVE рассказывали, что белый диван обычно воспринимают как непрактичную роскошь, однако интерьер Дженнифер Энистон уверенно разрушает этот стереотип. Ее пример доказывает, что светлая мебель вполне совместима с активным бытом, если подойти к обустройству пространства с умом.

балконы зарубежные звезды Дизайн
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации