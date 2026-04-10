Балкон Энн Хэтэуэй стал трендом: почему его копируют в 2026 году (фото)

Энн Хэтэуэй и ее балкон.

Балкон актрисы Энн Хэтэуэй в Нью-Йорке давно считают примером продуманного городского пространства. Его обустроили в историческом доме, где каждый метр использован максимально эффективно. Пространство сочетает открытый вид и одновременно ощущение приватности, что редко случается в мегаполисе.

Именно этот баланс и сделал террасу эталоном для 2026 года, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Тень и архитектурная логика

Вместо массивных крыш, "съедающих" пространство, здесь ставку сделали на легкую перголу. Она не спасет от ливня, однако идеально структурирует свет.

"Пергола нужна только тогда, когда действительно необходима тень, а не как универсальное укрытие", — отмечает дизайнер Шарлотта Роу.

Чтобы добавить гибкости, такую конструкцию часто дополняют текстильными парусами или легкими навесами. Это позволяет менять сценарий использования балкона в зависимости от сезона: сегодня это солнечная площадка для завтрака, а завтра - затененная зона для чтения.

Читайте также:

Балкон Энн Хэтэуэй. Фото: gramercydesign/Instagram

Живая изгородь вместо заборов

Вопрос приватности здесь решают не глухие стены, а многоуровневое озеленение. Контейнеры с растениями разной высоты — от карликовых деревьев до пышных сезонных цветов — создают естественный буфер.

"Комбинация высоких и низких растений позволяет возвести естественный барьер, который защищает от посторонних глаз лучше любой перегородки", — делится опытом дизайнер Катрина Киффер-Веллс.

Особенно актуальными сейчас стали засухоустойчивые виды. Они выглядят опрятно даже в пик летней жары и не требуют от владельца карьеры профессионального садовника.

Растения на балконе Энн Хэтэуэй. Фото: gramercydesign/Instagram

Секрет "дополнительной комнаты"

Проект Хэтэуэй в который раз доказывает: площадь не имеет значения, если мебель подобрана с умом. Чтобы не загромождать пол, лучше использовать вертикальное хранение и подвесные кашпо на перилах. Мобильные пуфы, компактные столики и мягкое камерное освещение окончательно стирают грань между квартирой и улицей.

Дизайнеры подчеркивают, что балкон перестает быть складом для ненужных вещей. Это полноценная лаунж-зона, ваш частный сад и место для ужинов одновременно.

Главный тренд — воспринимать эти несколько метров не как дополнение к жилью, а как его логическое и комфортное продолжение.

Как сообщали Новини.LIVE, спокойные, монохромные интерьеры нередко кажутся слишком пресными и лишенными уюта, что заставляет дизайнеров искать простые приемы для их "оживления". Удачным примером стал подход Сандры Буллок: в своей гостиной она использовала лишь один выразительный акцент, который мгновенно добавил пространству характера и тепла.

Также Новини.LIVE рассказывали, что белый диван обычно воспринимают как непрактичную роскошь, однако интерьер Дженнифер Энистон уверенно разрушает этот стереотип. Ее пример доказывает, что светлая мебель вполне совместима с активным бытом, если подойти к обустройству пространства с умом.