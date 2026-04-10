Балкон Энн Хэтэуэй стал трендом: почему его копируют в 2026 году (фото)

Дизайн балкона Энн Хэтэуэй признали шедевром: что в нем особенного (фото)
Балкон актрисы Энн Хэтэуэй в Нью-Йорке давно считают примером продуманного городского пространства. Его обустроили в историческом доме, где каждый метр использован максимально эффективно. Пространство сочетает открытый вид и одновременно ощущение приватности, что редко случается в мегаполисе.
Именно этот баланс и сделал террасу эталоном для 2026 года, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.
Тень и архитектурная логика
Вместо массивных крыш, "съедающих" пространство, здесь ставку сделали на легкую перголу. Она не спасет от ливня, однако идеально структурирует свет.
"Пергола нужна только тогда, когда действительно необходима тень, а не как универсальное укрытие", — отмечает дизайнер Шарлотта Роу.
Чтобы добавить гибкости, такую конструкцию часто дополняют текстильными парусами или легкими навесами. Это позволяет менять сценарий использования балкона в зависимости от сезона: сегодня это солнечная площадка для завтрака, а завтра - затененная зона для чтения.
Живая изгородь вместо заборов
Вопрос приватности здесь решают не глухие стены, а многоуровневое озеленение. Контейнеры с растениями разной высоты — от карликовых деревьев до пышных сезонных цветов — создают естественный буфер.
"Комбинация высоких и низких растений позволяет возвести естественный барьер, который защищает от посторонних глаз лучше любой перегородки", — делится опытом дизайнер Катрина Киффер-Веллс.
Особенно актуальными сейчас стали засухоустойчивые виды. Они выглядят опрятно даже в пик летней жары и не требуют от владельца карьеры профессионального садовника.
Секрет "дополнительной комнаты"
Проект Хэтэуэй в который раз доказывает: площадь не имеет значения, если мебель подобрана с умом. Чтобы не загромождать пол, лучше использовать вертикальное хранение и подвесные кашпо на перилах. Мобильные пуфы, компактные столики и мягкое камерное освещение окончательно стирают грань между квартирой и улицей.
Дизайнеры подчеркивают, что балкон перестает быть складом для ненужных вещей. Это полноценная лаунж-зона, ваш частный сад и место для ужинов одновременно.
Главный тренд — воспринимать эти несколько метров не как дополнение к жилью, а как его логическое и комфортное продолжение.
