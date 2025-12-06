Відео
Головна Ринок нерухомості Добудова балкону — чи потрібен дозвіл сусідів

Добудова балкону — чи потрібен дозвіл сусідів

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 17:05
Чи потрібен дозвіл сусідів на добудову балкону — що можна за законом в Україні
Балкон у багатоповерхівці. Фото: olx

Ідея добудувати балкон виглядає простою, але в реальності така реконструкція вимагає уваги до юридичних деталей. Будь-яка прибудова змінює зовнішній вигляд будинку, впливає на сусідів та інженерні мережі. Тому питання, чи потрібен дозвіл сусідів на добудову балкону, стає ключовим ще до початку робіт. 

Відсутність оформлених дозволів може спричинити штрафи, конфлікти з ОСББ і навіть блокування продажу житла, зазначають фахівці компанії "БТІ Київ".

Читайте також:

Узаконення балкону і згода сусідів

У більшості випадків добудова балкону передбачає письмову згоду сусідів, адже конструкція змінює частину спільного майна. Згода потрібна для уникнення спорів, судових позовів та заперечень під час погодження проєкту. 

"Винятком може бути невелике розширення до 30 см, яке не втручається у несучі стіни та не створює додаткового навантаження", — зазначають експерти.

Ситуації, коли згода сусідів зазвичай необхідна:

  • планування повноцінної прибудови;
  • зміна фасаду будинку;
  • втручання в інженерні комунікації.

У будь-якому з цих випадків органи влади запитують письмові підписи сусідів, а ОСББ офіційно фіксує, що мешканці не заперечують проти реконструкції.

Етапи оформлення добудови балкону

Процедура узаконення залежить від складності проєкту, але загальна послідовність виглядає стабільною. Після отримання згоди сусідів власник житла переходить до технічної частини.

Основні кроки:

  1. Підготовка проєкту. Ліцензовані фахівці розробляють план, у якому враховані опорні конструкції, комунікації та вимоги безпеки.
  2. Погодження технічних служб. Газова служба, водоканал і теплоенерго перевіряють, чи не перекриває балкон доступ до мереж.
  3. Подання документів у місцеві органи влади. Потрібні паспорт, ідентифікаційний код, право власності, техпаспорт та два примірники проєкту.
  4. Технічна інвентаризація. Після реконструкції інженер вносить зміни до техпаспорта.
  5. Введення в експлуатацію та реєстрація права власності.

Як повідомлялось, облаштування балконів, зокрема їхнє скління, традиційно є предметом активних дискусій серед власників квартир у багатоквартирних будинках. З одного боку, господарі прагнуть підвищити комфорт житла, зробити його теплішим і захищенішим, але з іншого — необхідно обов’язково дотримуватися суворих норм безпеки та не псувати загальний архітектурний вигляд будівлі.

Також ми розповідали, що питання власності на земельну ділянку під балконом першого поверху в багатоквартирному будинку є джерелом постійних юридичних суперечок. Хоча мешканці часто схильні вважати цю територію своєю для облаштування чи прибудов, насправді, згідно із законом, вона належить до спільної власності всіх співвласників житла.

нерухомість балкони документи сусідство багатоповерхівка
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
