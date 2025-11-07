Відео
Відео

Право на землю — кому належить місце під балконом першого поверху

Право на землю — кому належить місце під балконом першого поверху

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 09:15
Оновлено: 07:30
Ділянка під балконом першого поверху — хто насправді є власником
Балкон на першому поверсі. Фото: centrltd.com

Питання про власність на місце під балконом першого поверху багатоквартирного будинку залишається одним із найспірніших у житловому праві. Власники квартир часто вважають, що можуть використовувати цю ділянку на власний розсуд — облаштовувати палісадники чи робити прибудови. Проте закон має інше бачення: така земля не є приватною, а належить усім співвласникам будинку.

Відповідно до статті 42 Земельного кодексу та статті 382 Цивільного кодексу, земельна ділянка під будинком і прилегла територія належать до спільної сумісної власності всіх мешканців. 

"Це означає, що жоден співвласник не має права одноосібно розпоряджатися навіть невеликою частиною прибудинкової території", — зазначають експерти юридичної компанії Dozvil.

Чи може власник квартири оформити землю під балконом

На практиці отримати індивідуальне право на користування цією ділянкою практично неможливо. Власник квартири першого поверху не може самостійно подати документи на приватизацію частини землі під своїм балконом — вона юридично належить усім мешканцям.

Щоб отримати законний дозвіл на прибудову чи розширення балкона, потрібно пройти кілька етапів:

  • Згода співвласників. Згідно із Законом України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (ст. 10), будь-яке рішення щодо реконструкції чи забудови прибудинкової території ухвалюється більшістю голосів (дві третини або всі співвласники).
  • Проєктна документація. Необхідно розробити проєкт із врахуванням вимог Державних будівельних норм та погодити його з органами місцевого самоврядування.
  • Дозвіл на будівництво. Без погодження архітектурно-будівельного контролю будь-яка прибудова вважатиметься самочинною.

Невиконання цих вимог може призвести до адміністративної відповідальності згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення або навіть до рішення суду про демонтаж споруди.

Який статус має земля під першим балконом

Правовий статус землі під будинками залишається чітко визначеним, хоча процедура оформлення часто затягується. Якщо в будинку створено Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), ділянка може бути передана йому у спільну власність. У випадку відсутності ОСББ земля зазвичай залишається у користуванні територіальної громади — міської чи сільської ради.

Однак навіть рада не має права дозволити приватну забудову без згоди мешканців. Це закріплено у Законі України "Про місцеве самоврядування": органи влади не можуть розпоряджатися спільним майном без згоди власників.

Таким чином, навіть якщо ділянка під будинком не приватизована, її не можна вважати "нічийною" — вона юридично належить співвласникам.

Як повідомлялось, хоча розширення або добудова балкона може здатися легким шляхом до збільшення житлової площі, це складне юридичне питання. Будь-яка така прибудова є реконструкцією і вимагає офіційних дозволів та технічної документації, інакше вона вважатиметься самочинним будівництвом.

Також ми розповідали, що досі актуальним є питання юридичної приналежності земельної ділянки, що є під багатоквартирним будинком та охоплює його прибудинкову територію. Коли мешканці виявляють бажання офіційно оформити цю землю або хоча б встановити її правовий статус, вони стикаються з численними юридичними нюансами. Це створює невизначеність для власників квартир, які прагнуть мати законну підставу щодо використання спільної території.

земля нерухомість балкони багатоповерхівка власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
