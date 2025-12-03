Чи можна засклити балкон у багатоповерхівці — які існують дозволи та законні норми

Засклений балкон. Фото: modernpl.com.ua

Питання облаштування, зокрема скління балконів, давно викликає багато суперечок у господарів квартир в багатоповерхівках. Власники прагнуть підвищити комфорт, додати тепла та захистити помешкання, але при цьому важливо дотриматися вимог безпеки та не порушити вигляд будинку.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чи дозволено власникам квартир самовільно засклити балкон у багатоповерхівці.

Дозвіл на скління балкона

Багато мешканців вважають, що встановлення рам не потребує узгоджень. Але визначальним є ступінь зміни фасаду та втручання в несучі конструкції, зазначається на порталі "Дія".

Урядова постанова №406 дозволяє виконувати роботи без дозволу лише тоді, коли вони не змінюють зовнішній вигляд будинку.

У більшості випадків скління все ж вважається зміною фасаду, особливо якщо конструкція не відповідає проєктному рішенню будинку.

Що зазвичай потребує узгодження:

зміна архітектурного вигляду будинку;

винос конструкцій за межі плити;

встановлення різнорівневих або нестандартних рам.

Основні вимоги визначають Державні будівельні норми В.2.2-15-2005 та їхні зміни. Норми дозволяють передбачати скління під час проєктування новобудов або реконструкції будинків, починаючи з четвертого поверху.

Для мешканців старих будинків це означає необхідність дотримання єдиного стилю фасаду.

Розширення балкона без дозволу

Варто зазначити, що міф про можливість безперешкодно винести балкон на 30 см не має підстав у законодавстві.

"Будь-яке збільшення площі або зміна контуру будівлі вважається втручанням у фасад. Такі роботи потребують проєктної документації, оскільки можуть впливати на міцність плити та загальну безпеку будинку", — кажуть фахівці компанії Sotex Trade.

Як узаконити скління балкона

Якщо скління зроблено без дозволу, але не порушує несучих конструкцій і не зачіпає евакуаційні шляхи, його можна легалізувати.

Зазвичай процедура передбачає:

Отримання згоди співвласників або ОСББ. Подання документів до місцевого департаменту архітектури.

У разі виявлених порушень загрожує оформлення об’єкта як самочинного будівництва із сплатою штрафу та внесенням змін до техпаспорта.

Як повідомлялось, збільшення площі квартири за рахунок розширення або добудови балкона на першому поверсі — це популярне рішення, але в Україні воно потребує уваги до юридичних деталей. Будь-яка прибудова чи зміна фасаду класифікується як реконструкція.

Також ми розповідали, що питання щодо права власності на землю під балконом квартири першого поверху в багатоквартирному будинку часто викликає жваві суперечки. Хоча мешканці, які проживають на першому поверсі, нерідко прагнуть використовувати цю ділянку для власних цілей, чинне законодавство визначає її як спільну сумісну власність усіх співвласників будинку.