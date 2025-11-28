Відео
Жорсткі правила — що не можна робити на балконах у Польщі

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 06:12
Що заборонено робити на балконах багатоквартирних будинків у Польщі — нові правила
Жінка на балконі. Фото: Freepik

З початку липня в Польщі діють оновлені правила, які встановлюють чіткі стандарти користування балконами у багатоквартирних будинках. Їх ухвалили після зростання кількості скарг на шум, небезпечні предмети та захаращені конструкції. 

Держава визнає балкон частиною фасаду, тому його стан тепер підлягає контролю, а неправильне використання може впливати на зовнішній вигляд будівлі та безпеку мешканців, пише видання inPoland.

Читайте також:

Чому заборонено сушити білизну на балконах у Польщі

Сушіння білизни стало одним з найбільш обговорюваних обмежень. Якщо речі видно з вулиці, мешканець порушує правила оформлення фасадів. Мета — уніфікувати вигляд житлових будинків і уникнути ситуацій, коли білизна заважає сусідам або створює візуальний безлад.

До категорії заборон потрапили:

  • речі, які видно з тротуару чи проїжджої частини;
  • великі тканини, що закривають частину фасаду;
  • сушарки, виставлені за межі балконних перил.

Чи можна ставити гриль на балконі у Польщі

Під строгим контролем опинилися грилі та відкриті джерела вогню. Вони створюють дим, переносять запахи на інші квартири та становлять ризик пожежі. 

Навіть електричні моделі можуть спричинити конфлікти, тому більшість будинків забороняє їх використання.

Правила для квітів і поливу рослин на польських балконах

Флористичне оформлення тепер теж регулюється. Рослини дозволено розміщувати лише всередині перил, адже зовнішнє кріплення може бути небезпечним для перехожих. Під час поливу заборонено допускати стікання води на нижні поверхи.

Основні вимоги до рослин включають:

  • безпечне розміщення всередині балконної огорожі;
  • акуратний полив без стікання;
  • відсутність великих вазонів, які створюють надмірне навантаження на плиту.

Що не можна зберігати на балконі у Польщі

Заборонено складати предмети, що псують вигляд будинку або становлять ризик. Серед них — фарби, балони, будівельні залишки, зламані меблі. Балкон не повинен виконувати функцію комори.

Кондиціонер на балконі в Польщі

Додаткові пристрої дозволяють встановлювати лише після письмового узгодження з адміністрацією. Це стосується кондиціонерів, відеокамер та сонячних панелей. Камери можна спрямовувати тільки на свій простір, не порушуючи приватність сусідів.

Також правила забороняють викидати сміття, витрушувати килими та створювати шум у нічний час із 22:00 до 6:00. 

Водночас уряд Польщі обговорює запровадження обов’язкового страхування балконів. Воно може покривати шкоду від падіння предметів. Орієнтовна вартість — 200-600 злотих на рік, однак остаточне рішення ще не ухвалили.

Як повідомлялось, через фінансовий тиск, спричинений різким підвищенням іпотечних ставок у Польщі протягом 2021-2023 років, у 2025 році власники житла знову активно шукають шляхи для зменшення своїх щомісячних платежів. Попри те, що ставки вже почали поступово знижуватися, банки часто не поспішають автоматично переглядати умови іпотечних кредитів.

Також ми розповідали, що хоча ночівля на дачі в Польщі може здаватися нескладним заняттям, законодавство цієї країни містить важливі нюанси. Власникам і туристам необхідно уважно вивчити законодавчі обмеження щодо максимально допустимої тривалості та умов проживання.

Польща балкони штраф заборона багатоповерхівка
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
