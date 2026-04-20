Приховані витрати при купівлі та продажу квартири в Україні у 2026 році

Документи та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

Планування купівлі або продажу квартири в Україні у 2026 році вимагає не лише пошуку ідеального об'єкта, а й чіткого розрахунку бюджету на "паперові" справи. Багато хто помилково вважає, що основні витрати закінчуються на ціні самого житла, проте приховані платежі можуть стати неприємним сюрпризом.

Податки, збори та супутні послуги можуть додати десятки тисяч гривень до вартості угоди, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на експертку з нерухомості Мілу Глушак.

Податки при продажу квартири

Розмір податків залежить від кількості продажів за рік, строку володіння та статусу продавця. Якщо ви продаєте житло вперше за рік і володієте ним понад три роки (або отримали його у спадок), то ПДФО сплачувати не потрібно.

В інших випадках готуйтеся до таких ставок:

5% ПДФО — якщо це ваш другий продаж за рік або ви володієте об'єктом менше ніж 3 роки;

18% ПДФО — для третьої та наступних угод протягом року, а також для нерезидентів України;

5% військовий збір — ця ставка є актуальною для всіх операцій, що підлягають оподаткуванню.

Наприклад, при продажу квартири за 2 млн грн податки можуть скласти: 100 000 грн ПДФО (5%) та 100 000 грн військовий збір.

Окрім податків, існують обов'язкові збори, без яких нотаріус просто не завірить угоду:

Держмито (1% від вартості) — сплачується за завірення договору. Пільговики (наприклад, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС або інваліди війни) можуть бути звільнені від цього платежу. Пенсійний збір (1% від вартості) — цей платок лягає на плечі покупця. Якщо ви купуєте житло вперше в житті, ви маєте право не платити цей відсоток, але довести це в судах чи через бюрократичні процедури буває непросто, тому більшість платить його за замовчуванням.

Оцінка нерухомості

Оцінка — обов’язковий документ для угоди. У 2026 році існують два варіанти:

безплатна онлайн-оцінка : через сервіс Фонду держмайна. Це швидко, але система часто видає цифру, яка не відповідає реальному стану квартири (наприклад, не враховує дорогий ремонт);

: через сервіс Фонду держмайна. Це швидко, але система часто видає цифру, яка не відповідає реальному стану квартири (наприклад, не враховує дорогий ремонт); приватний оцінювач: якщо цифри сервісу вас не влаштували, доведеться платити професіоналу. Вартість звіту у 2026 році стартує від 1 500 грн за звичайну квартиру і може сягати 3 000-5 000 грн за складні об'єкти чи будинки.

Скільки коштують послуги нотаріуса

Вибір між державним та приватним нотаріусом — це завжди компроміс між грошима та часом. Державні контори беруть менше, але черги та терміни очікування там часто виснажливі. Приватні фахівці роблять усе за годину, але їхні тарифи "кусаються".

У 2026 році середні ціни на послуги приватного нотаріуса виглядають так:

Київ та міста-мільйонники: від 12 000 до 18 000 грн:

обласні центри: від 8 000 до 12 000 грн.

У складних угодах ціна може досягати 15 000-25 000 грн. У цю суму зазвичай входить реєстрація в реєстрах, підготовка витягів та сама процедура підписання.

Хто платить за переоформлення квартири

За законом чіткого розподілу немає — усе вирішується під час переговорів. Проте на ринку за роки сформувалися певні "традиції". Зазвичай податки (ПДФО та військовий збір) — це турбота продавця, бо це його дохід. Пенсійний збір — обов'язок покупця.

Послуги нотаріуса та держмито найчастіше ділять 50/50. Проте в умовах "ринку покупця", коли пропозицій багато, продавці часто беруть на себе всі витрати, щоб швидше закрити угоду.

Який найкращий період для купівлі квартири

Вибір ідеального моменту для придбання житла у 2026 році перестав залежати виключно від календаря, поступившись місцем фінансовій стратегії та готовності інвестора, розповіла оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

Хоча літній сезон традиційно супроводжується акційними пропозиціями від девелоперів, а зимовий період дає більше простору для торгу через низьку конкуренцію, ринкові цикли стали значно складнішими.

"Я б не відштовхувалася від місяців, коли краще купувати квартиру. Бо будівельний цикл — він тривалий", — зауважує Берещак.

Експертка переконана, що сьогоднішні реалії вимагають фокусу на власних ресурсах, а не на сезонних коливаннях.

"Жорсткої прив’язки до місяців зараз немає", — підкреслює вона, вказуючи на динамічність сучасних умов. Тому замість очікування конкретної дати варто детально аналізувати конкретні об'єкти та умови розтермінування, які пропонують забудовники саме зараз.



