Скрытые расходы при покупке и продаже квартиры в Украине в 2026 году

Документы и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

Планирование покупки или продажи квартиры в Украине в 2026 году требует не только поиска идеального объекта, но и четкого расчета бюджета на "бумажные" дела. Многие ошибочно полагают, что основные расходы заканчиваются на цене самого жилья, однако скрытые платежи могут стать неприятным сюрпризом.

Налоги, сборы и сопутствующие услуги могут добавить десятки тысяч гривен к стоимости сделки, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эксперта по недвижимости Милу Глушак.

Налоги при продаже квартиры

Размер налогов зависит от количества продаж за год, срока владения и статуса продавца. Если вы продаете жилье впервые за год и владеете им более трех лет (или получили его в наследство), то НДФЛ платить не нужно.

В остальных случаях готовьтесь к следующим ставкам:

5% НДФЛ — если это ваша вторая продажа за год или вы владеете объектом менее 3 лет;

18% НДФЛ — для третьей и последующих сделок в течение года, а также для нерезидентов Украины;

5% военный сбор — эта ставка актуальна для всех операций, подлежащих налогообложению.

Например, при продаже квартиры за 2 млн грн налоги могут составить: 100 000 грн НДФЛ (5%) и 100 000 грн военный сбор.

Читайте также:

Кроме налогов, существуют обязательные сборы, без которых нотариус просто не заверит сделку:

Госпошлина (1% от стоимости) — уплачивается за заверение договора. Льготники (например, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС или инвалиды войны) могут быть освобождены от этого платежа. Пенсионный сбор (1% от стоимости) — этот платок ложится на плечи покупателя. Если вы покупаете жилье впервые в жизни, вы имеете право не платить этот процент, но доказать это в судах или через бюрократические процедуры бывает непросто, поэтому большинство платит его по умолчанию.

Оценка недвижимости

Оценка — обязательный документ для сделки. В 2026 году существуют два варианта:

бесплатная онлайн-оценка : через сервис Фонда госимущества. Это быстро, но система часто выдает цифру, которая не соответствует реальному состоянию квартиры (например, не учитывает дорогой ремонт);

: через сервис Фонда госимущества. Это быстро, но система часто выдает цифру, которая не соответствует реальному состоянию квартиры (например, не учитывает дорогой ремонт); частный оценщик: если цифры сервиса вас не устроили, придется платить профессионалу. Стоимость отчета в 2026 году стартует от 1 500 грн за обычную квартиру и может достигать 3 000-5 000 грн за сложные объекты или дома.

Сколько стоят услуги нотариуса

Выбор между государственным и частным нотариусом — это всегда компромисс между деньгами и временем. Государственные конторы берут меньше, но очереди и сроки ожидания там часто изнурительные. Частные специалисты делают все за час, но их тарифы "кусаются".

В 2026 году средние цены на услуги частного нотариуса выглядят так:

Киев и города-миллионники: от 12 000 до 18 000 грн:

областные центры: от 8 000 до 12 000 грн.

В сложных сделках цена может достигать 15 000-25 000 грн. В эту сумму обычно входит регистрация в реестрах, подготовка выписок и сама процедура подписания.

Кто платит за переоформление квартиры

По закону четкого распределения нет — все решается во время переговоров. Однако на рынке за годы сформировались определенные "традиции". Обычно налоги (НДФЛ и военный сбор) — это забота продавца, потому что это его доход. Пенсионный сбор — обязанность покупателя.

Услуги нотариуса и госпошлину чаще всего делят 50/50. Однако в условиях "рынка покупателя", когда предложений много, продавцы часто берут на себя все расходы, чтобы быстрее закрыть сделку.

Какой самый лучший период для покупки квартиры

Выбор идеального момента для приобретения жилья в 2026 году перестал зависеть исключительно от календаря, уступив место финансовой стратегии и готовности инвестора, рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

Хотя летний сезон традиционно сопровождается акционными предложениями от девелоперов, а зимний период дает больше пространства для торга из-за низкой конкуренции, рыночные циклы стали значительно сложнее.

"Я бы не отталкивалась от месяцев, когда лучше покупать квартиру. Потому что строительный цикл — он длительный", — отмечает Берещак.

Эксперт убеждена, что сегодняшние реалии требуют фокуса на собственных ресурсах, а не на сезонных колебаниях.

"Жесткой привязки к месяцам сейчас нет", — подчеркивает она, указывая на динамичность современных условий. Поэтому вместо ожидания конкретной даты стоит детально анализировать конкретные объекты и условия рассрочки, которые предлагают застройщики именно сейчас.



