Завдаток при купівлі-продажу нерухомості: ризики обману та зриву угоди

Оформлення завдатку при купівлі-продажу нерухомості часто сприймають як гарантію, що угода вже "майже в кишені". Насправді саме на цьому етапі виникає чимало ризиків для покупця. В Україні все частіше фіксують ситуації, коли продавці використовують завдаток як інструмент торгу.

Це може призвести не лише до зриву угоди, а й до фінансових втрат, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Ігоря Бузовського.

Як працює схема обману після внесення завдатку

Правник описує поширену схему, яка виглядає цілком законно лише на перший погляд. Після отримання завдатку продавець не зупиняє продаж.

"Власник не видаляє оголошення, а підвищує в них ціну та оплачує рекламу", — зазначає він.

Більше того, продавець може контактувати з іншими покупцями та пропонувати "перебити" вже внесений завдаток. У результаті починається фактичний аукціон.

"Коли повторний продаж дає бажаний результат і знаходиться кілька мотивованих покупців, починається гра на підвищення", — каже Бузовський.

Покупця просто ставлять перед фактом: або плати більше, або ми повертаємо гроші й продаємо іншим.

Юридичні наслідки завдатку

З юридичного погляду така поведінка — це пряме порушення договору про наміри. Проте не все так просто: відповідальність настає лише тоді, коли вона чітко прописана в паперах.

Адвокат попереджає, що наслідки для недобросовісного продавця можуть бути серйозними.

"Власник може заїхати в суд на стягнення завдатку та штрафних санкцій та отримати арешт на квартиру", — каже Бузовський.

Якщо ви опинилися в такій ситуації, важливо мати на руках правильно оформлений документ, а не просто розписку "на коліні", щоб мати шанс покарати маніпулятора через поліцію чи суд.

Чому продавці розривають попередні домовленості

Економічна вигода часто затьмарює порядність. Грамотний, але цинічний ріелтор може витиснути з об’єкта максимум, використовуючи ваш завдаток як "страховку", поки шукає багатшого клієнта.

Але така стратегія має зворотний бік, підкреслює адвокат. Ринок нерухомості досить вузький, і репутація важить багато.

"Якщо про такий фокус дізнаються всі агентства міста та поставлять квартиру в бан, її неможливо буде продати за будь-які гроші", — каже Бузовський.

Крім того, професійна спільнота вкрай негативно ставиться до подібних "аукціонів" після отримання авансу.

Що ще треба знати при купівлі квартири

Пошук ідеального моменту для придбання житла в Україні більше залежить від особистої стратегії, ніж від сезону, зазначила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

"Я б не відштовхувалася від місяців, коли краще купувати квартиру. Бо будівельний цикл — він тривалий", — наголосила вона.

Хоча влітку пропозицій традиційно більше, а взимку легше торгуватися через низьку конкуренцію, головним чинником стає форма розрахунку. На думку експертки, "якщо це 100-відсоткова оплата, то у вас загалом краса — дали суму і зафіксувалися".

У 2026 році забудовники активно йдуть на поступки через обмежений попит, пропонуючи вигідні умови розтермінування. За таких обставин покупець "фіксується і потім виплачує рівномірно без здорожчання", що робить інвестицію безпечною незалежно від дати в календарі.

Як повідомляли Новини.LIVE, купівля нерухомості в Україні залишається справою з високими ризиками, де наявність витягу з реєстру не дає стовідсоткового захисту. Справжні загрози зазвичай криються в історії об’єкта, через що власник може раптово втратити житло навіть через тривалий час після угоди. Тож без глибокої перевірки минулого квартири інвестиція легко перетворюється на судову тяганину.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть за наявності прописаних сторонніх людей продаж квартири залишається цілком законною та поширеною процедурою. Через масову еміграцію власникам часто важко виписати мешканців особисто, проте важливо пам'ятати, що реєстрація не дає права власності на житло.