Чи можуть виселити родину з дітьми після закінчення договору оренди квартири — правила у 2025 році

Договір оренди житла закінчився — чи виселять сім'ю з дітьми
Питання виселення сімей із неповнолітніми дітьми після закінчення договору піднайму квартири є складним і багатогранним. Воно поєднує юридичні, соціальні та моральні аспекти, адже зачіпає права дітей, які захищаються державою.
Згідно з практикою Верховного Суду, якщо батьки втрачають право користування житлом, то автоматично його втрачають і діти.
"У разі втрати батьками права на користування квартирою, його втрачають і неповнолітні діти, які підлягають виселенню", — наголошує адвокат Роман Сумітін.
Тобто саме батьки є первинними носіями цього права. Діти ж користуються житлом виключно через їхній статус. Якщо право зникає у дорослих, воно перестає існувати й для дітей.
Чи мають діти самостійне право на житло
Неповнолітні не можуть отримати окреме самостійне право на житлове приміщення у межах договору піднайму. Вони визнаються тимчасовими мешканцями і залежать від прав батьків. Статус тимчасових мешканців не дає самостійного права на житлове приміщення, тому діти таких осіб також його не набувають.
У випадках, коли сім’я самовільно займає квартиру, обов’язок виселення поширюється на всіх членів родини, включно з дітьми. При цьому закон прямо передбачає, що виселення може бути проведено без надання іншого приміщення.
Особливий захист дітей у справах про виселення
Попри сувору позицію Верховного Суду, держава зобов’язана враховувати права дитини. Сімейний кодекс України та Закон "Про охорону дитинства" передбачають, що будь-яке рішення щодо виселення має відповідати інтересам неповнолітнього.
Суд може відмовити у виселенні, якщо:
- це призведе до небезпечних житлових умов;
- дитина залишиться без належного місця проживання;
- порушуються її базові права на житло.
У подібних випадках органи опіки та піклування обов’язково долучаються до судового процесу. Це робить процедуру більш складною, але водночас гарантує, що інтереси дитини не будуть проігноровані.
Як відбувається примусове виселення
В Україні примусове виселення можливе лише за рішенням суду. Жоден орендодавець чи власник не має права самостійно виселити мешканців із квартири.
Процедура включає кілька етапів:
- судовий розгляд справи та винесення рішення;
- набрання рішенням законної сили;
- виконання через державних або приватних виконавців.
Наймач має право оскаржити дії виконавців, якщо вони порушують його права. А Конституція України гарантує право кожного на житло, тому будь-які дії без рішення суду вважаються незаконними.
Баланс між законом і захистом дітей
Ситуації з виселенням сімей, де є неповнолітні діти, завжди залишаються складними. З одного боку, діти не мають окремого права на житло, якщо батьки втратили таке право. З іншого — суди враховують їхні інтереси та іноді відмовляють у виселенні, щоб уникнути порушень міжнародних стандартів захисту прав дитини.
Таким чином, остаточне рішення у кожному випадку залежить від суду та від участі органів опіки. Проте загальна логіка права залишається чіткою: дитина має право на житло лише тоді, коли його мають батьки.
