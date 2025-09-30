Хто може втратити право власності на нерухомість — правила та нюанси у 2025 році

Жінка читає документи. Фото: Freepik

Право власності на нерухомість в Україні вважається однією з найсильніших юридичних гарантій, але на практиці воно не є абсолютним. У 2025 році через посилення судової практики, перевірки реєстрів і боротьбу з шахрайством ризики для власників зросли. Все частіше люди стикаються з тим, що майно, на яке вони розраховували як на безумовно своє, може бути оскаржене або навіть відібране.

Втрата майна може торкнутися кожного, хто не врахував юридичних нюансів, наголошує адвокат Роман Сімутін.

Судові рішення про втрату права власності

Класичним випадком є анулювання права власності за рішенням суду. Це трапляється, коли встановлено підробку документів, продаж майна без згоди співвласників або недієздатність однієї зі сторін. У 2025 році практика стала жорсткішою: навіть угоди, укладені понад десять років тому, визнають недійсними через формальні помилки.

"Зараз суди стали суворішими. Навіть незначні порушення в угодах, укладених 10-15 років тому, можуть призвести до анулювання", — зазначає Сімутін.

Помилки при реєстрації нерухомості

Недбалість чи зловживання з боку реєстраторів і нотаріусів теж стають причиною втрати власності. Помилкове внесення даних або незаконні дії третіх осіб у реєстрі — підстава для скасування права.

У 2025 році контроль за реєстрацією посилився, і вже є приклади, коли власники втрачали житло через шахрайські схеми.

"Бувають випадки, коли в реєстр втручаються сторонні особи. Людина навіть не підозрює, що її квартира вже переписана", — пояснює Сімутін.

Подвійна реєстрація майна

До створення Єдиного реєстру у 2013 році одна квартира могла бути записана на кількох людей. У 2025 році перевірки таких об’єктів посилюються.

Якщо знаходять дубльований запис, пізніший власник ризикує втратити майно, а справа переходить у суд.

Купівля нерухомості за сумнівні кошти

Система фінансового моніторингу у 2025 році особливо уважно відстежує походження грошей. Якщо виявиться, що житло куплене за кошти з офшорів, фіктивних позик чи через схеми відмивання, угода визнається нікчемною.

І це стосується не лише нових угод, а й тих, що укладалися роками раніше, підкреслює адвокат.

Проблеми зі спадщиною

Спадкові конфлікти залишаються однією з найбільш вразливих сфер. Якщо спадкоємець приховав інших претендентів чи оформив документи з порушенням строків, його право власності легко оскаржується.

У 2025 році нотаріуси працюють суворіше, але саме через це зростає кількість скасованих спадкових рішень.

Вилучення майна для суспільних потреб

Після масштабних руйнувань держава активніше застосовує експропріацію. Ділянки та будівлі вилучаються для будівництва доріг, мостів, об’єктів інфраструктури.

Власнику виплачують компенсацію, але сам факт втрати житла чи землі часто стає несподіваним.

Воєнний стан і нерухомість

Воєнний стан створює додаткові ризики. Майно можуть тимчасово вилучити для оборонних потреб. Хоча формально право власності зберігається, фактично людина втрачає контроль над об’єктом на невизначений час.

Юридичні гарантії повернення в таких умовах залишаються непевними.

Хто найбільше ризикує втратити майно

Під загрозою перебувають власники, які:

придбали нерухомість до 2013 року і не внесли її до Єдиного реєстру;

отримали майно в спадщину або через дарування з порушенням процедури;

володіють об’єктами в будинках із конфліктним статусом;

скористалися сумнівними послугами юристів чи агентств.

