Як переписати нерухомість на доньку або сина — ключові нюанси у 2025 році

Передача квартири чи будинку своїм дітям у 2025 році залишається одним з найпоширеніших способів подбати про їхній добробут. Водночас це й механізм захисту майна від майбутніх спорів та юридичних ризиків.

Закон дозволяє оформлювати нерухомість навіть на малолітніх дітей, а контроль за такими угодами здійснюють органи опіки та піклування, наголошують у Департаменті правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Як переписати нерухомість на дитину у 2025 році

Є три основні шляхи оформлення майна на дітей:

Договір дарування — найпростіший і найчастіший варіант. Батьки передають житло у власність дитині безоплатно. Спадкування — за заповітом або за законом. Право власності виникає лише після смерті спадкодавця. Купівля-продаж — коли житло одразу реєструється на дитину, минаючи майбутні процедури дарчої чи заповіту.

Усі ці механізми узгоджуються з органами опіки, які перевіряють, чи не погіршуються умови проживання та, чи здатні батьки утримувати дитину після передачі майна, зазначають фахівці.

Дарування

Договір дарування оформлюється нотаріально. Якщо дитині ще немає 14 років, угоду підписують батьки. Від 14 до 18 років підпис дитини можливий, але виключно за письмовою згодою батьків. Додатково можна передбачити умови, наприклад, заборону продажу до повноліття.

"Важливо пам’ятати, що подарувати можна лише житло, яке повністю належить дарувальнику. Майно в іпотеці або під арештом передати дитині неможливо", — кажуть експерти.

Спадкування

Майно переходить у спадок або за заповітом, або за законом. За малолітніх усі юридичні дії виконують батьки чи опікуни.

Повноправним власником дитина стає після реєстрації спадщини, однак користуватись нею без дозволів органів опіки до 18 років все одно не зможе.

Купівля нерухомості на ім’я дитини

Ще один варіант — придбати квартиру та одразу оформити її на дитину. Це вигідно тим, що житло не ділиться у разі розлучення батьків і вже з моменту купівлі належить лише дитині.

Проте здати або продати його можна тільки з дозволу органів опіки до досягнення повноліття.

Які документи потрібні, щоб оформити квартиру на дитину

Щоб оформити угоду, потрібно підготувати:

паспорти та ідентифікаційні коди батьків;

свідоцтво про народження або паспорт дитини;

довідку про місце її проживання;

документи на квартиру – техпаспорт, витяг з реєстру;

письмову згоду батьків;

дозвіл органів опіки та піклування.

Для дарування додаються довідка про склад сім’ї та РНОКПП дарувальника, для спадщини — заповіт, свідоцтво про смерть спадкодавця і довідка про його останнє місце реєстрації.

Права та обмеження дітей-власників у 2025 році

Закон встановлює чіткі правила:

до 14 років усі дії від імені дитини здійснюють батьки, але лише з дозволу органів опіки;

від 14 до 18 років дитина може підписувати угоди сама, проте потрібна згода батьків і контроль держави;

з 18 років власник отримує повні права на своє житло без будь-яких обмежень.

