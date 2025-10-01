Видео
Главная Рынок недвижимости Договор аренды жилья закончился — выселят ли семью с детьми

Договор аренды жилья закончился — выселят ли семью с детьми

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 17:05
Могут ли выселить семью с детьми после окончания договора аренды квартиры — правила в 2025 году
Люди с документами. Фото: Freepik

Вопрос выселения семей с несовершеннолетними детьми после окончания договора поднайма квартиры является сложным и многогранным. Он сочетает юридические, социальные и моральные аспекты, ведь затрагивает права детей, которые защищаются государством.

Согласно практике Верховного Суда, если родители теряют право пользования жильем, то автоматически его теряют и дети.

Читайте также:

"В случае потери родителями права на пользование квартирой, его теряют и несовершеннолетние дети, которые подлежат выселению", — отмечает адвокат Роман Сумитин.

То есть именно родители являются первичными носителями этого права. Дети же пользуются жильем исключительно из-за их статуса. Если право исчезает у взрослых, оно перестает существовать и для детей.

Имеют ли дети самостоятельное право на жилье

Несовершеннолетние не могут получить отдельное самостоятельное право на жилое помещение в рамках договора поднайма. Они признаются временными жильцами и зависят от прав родителей. Статус временных жильцов не дает самостоятельного права на жилое помещение, поэтому дети таких лиц также его не приобретают.

В случаях, когда семья самовольно занимает квартиру, обязанность выселения распространяется на всех членов семьи, включая детей. При этом закон прямо предусматривает, что выселение может быть проведено без предоставления другого помещения.

Особая защита детей в делах о выселении

Несмотря на суровую позицию Верховного Суда, государство обязано учитывать права ребенка. Семейный кодекс Украины и Закон "Об охране детства" предусматривают, что любое решение о выселении должно соответствовать интересам несовершеннолетнего.

Суд может отказать в выселении, если:

  • это приведет к опасным жилищным условиям;
  • ребенок останется без надлежащего места жительства;
  • нарушаются его базовые права на жилье.

В подобных случаях органы опеки и попечительства обязательно приобщаются к судебному процессу. Это делает процедуру более сложной, но в то же время гарантирует, что интересы ребенка не будут проигнорированы.

Как происходит принудительное выселение

В Украине принудительное выселение возможно только по решению суда. Ни один арендодатель или владелец не имеет права самостоятельно выселить жителей из квартиры.

Процедура включает несколько этапов:

  • судебное рассмотрение дела и вынесение решения;
  • вступление решения в законную силу;
  • исполнение через государственных или частных исполнителей.

Наниматель имеет право обжаловать действия исполнителей, если они нарушают его права. А Конституция Украины гарантирует право каждого на жилье, поэтому любые действия без решения суда считаются незаконными.

Баланс между законом и защитой детей

Ситуации с выселением семей, где есть несовершеннолетние дети, всегда остаются сложными. С одной стороны, дети не имеют отдельного права на жилье, если родители утратили такое право. С другой — суды учитывают их интересы и иногда отказывают в выселении, чтобы избежать нарушений международных стандартов защиты прав ребенка.

Таким образом, окончательное решение в каждом случае зависит от суда и от участия органов опеки. Однако общая логика права остается четкой: ребенок имеет право на жилье только тогда, когда его имеют родители.

Как сообщалось, передача квартиры или дома детям является популярным способом обеспечить их будущее и благосостояние. Это также надежный механизм защиты имущества от потенциальных юридических споров и рисков.

Также мы сообщали, что хотя право собственности на недвижимость в Украине является сильной юридической гарантией, оно становится менее абсолютным. Из-за усиления судебной практики и борьбы с мошенничеством растут риски того, что имущество владельцев может быть оспорено или даже отчуждено.

Автор:
Автор:
Катерина Балаева
