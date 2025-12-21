Чоловік та жінка з документами. Фото: Freepik

Для українців, які живуть або тимчасово перебувають за межами країни, оформлення довіреності часто стає єдиним способом вирішити питання в Україні без особистої присутності. Найчастіше йдеться про нерухомість, спадщину, судові справи чи реєстраційні дії.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як оформити довіреність за кордоном для нерухомості в Україні.

Що таке довіреність на нерухомість

Довіреність дозволяє іншій людині (вашому представнику) підписувати документи від вашого імені. В Україні такі документи оформлюються за правилами Цивільного кодексу і вимоги до тексту залишаються суворими, де б ви не були.

Найчастіше довіреність потрібна для:

продажу нерухомості або землі;

представництва в судах та податковій;

оформлення спадщини;

розпорядження банківськими рахунками.

Де оформити довіреність за кордоном

Існує кілька законних способів оформлення довіреності, які будуть чинними в Україні. Водночас варіант "просто через Дію" для довіреностей поки що не працює, наголошує юристка Наталія Лисенко.

У консульстві України. Це найпростіший шлях для використання в Україні. Таку довіреність готують одразу українською мовою на спеціальному бланку. Її не треба додатково легалізувати чи перекладати — вона "рідна" для наших органів. Головний мінус — величезні черги на запис. У місцевого нотаріуса. Якщо до консульства не потрапити, йдіть до місцевого нотаріуса. Але пам’ятайте: таку довіреність доведеться апостилювати (або легалізувати), а потім робити її нотаріальний переклад в Україні. Без апостиля іноземний папір в Україні — це просто аркуш із підписом.

Як оформити довіреність на нерухомість

Довіреність на квартиру, будинок або земельну ділянку потребує особливої уваги. Нотаріуси та банки вимагають конкретики.

Обов’язково пропишіть право:

підписувати договори купівлі-продажу;

представляти інтереси в ЦНАПах та БТІ;

отримувати витяги з реєстрів (ДРПП);

для землі — обов’язково вказуйте кадастровий номер.

Юристка радить перед візитом до закордонного нотаріуса попросіть свого юриста або нотаріуса в Україні надіслати вам "рибу" (зразок) тексту. Так ви будете впевнені, що формулювання підійдуть для вашої конкретної ситуації.

