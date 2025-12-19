Ринок нерухомості України — чого очікувати у 2026 році

Відео
Головна Ринок нерухомості Тренди на ринку нерухомості України — до чого готуватися у 2026

Тренди на ринку нерухомості України — до чого готуватися у 2026

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 20:12

Будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році український ринок нерухомості продовжує адаптуватися до тривалих економічних викликів, зумовлених війною та макроекономічною нестабільністю, а також до поступового відновлення ділової активності у великих містах.

Редакція Новини.LIVE з'ясовувала, які ключові тенденції формуватимуть поведінку покупців, продавців та інвесторів на ринку житла наступного року.

Читайте також:

Що відбувається з попитом на нерухомість

Попит на житло в Україні залишається помірно активним у 2025 році, особливо на вторинному ринку, розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць. За її словами, більшість покупців у 2025 році орієнтувалися на одно- і двокімнатні квартири — вони залишаються найзапитуванішими сегментами житла.

Попит на житло стабільно високий попри певні коливання через відновлення реєстрів і операційної активності на ринку. Ця ж тенденція, зазначила рієлторка, збережеться і у 2026 році.

"В сегменті оренди також спостерігається перевищення попиту над пропозицією в багатьох регіонах, що створює конкуренцію серед орендарів та стимулює зростання орендних ставок, особливо в обласних центрах", — зазначила Куць.

Пропозиція нових об’єктів житла у 2026 році, за словами експертки, збільшуватиметься помірними темпами. 

"На первинному ринку забудовники продовжують зводити нові житлові комплекси, зокрема у великих містах, що частково компенсуватиме дефіцит житла на вторинному ринку. Зокрема у Києві та області найактивніше вводяться в експлуатацію нові об’єкти", — пояснила вона.

Водночас на вторинному ринку пропозиція дещо скорочується, що зумовлено як економічними факторами, так і психосоціальними ризиками.

"Це призводить до ситуації, коли відповідей на одне оголошення достатньо багато, а кількість доступних пропозицій обмежена", — додала Куць.

Що відбувається з цінами на нерухомість

Однією з ключових характеристик ринку, за її словами, є помірне зростання цін.

"Загалом, якщо брати річні тенденції, то ціни на житло в Україні можуть збільшуватися щороку приблизно на 7-13%, залежно від регіону та типу нерухомості. Серед великих міст з найвищими цінами залишаються Київ, Львів, Одеса та інші обласні центри", — вважає Куць.

Водночас у регіонах ситуація більш різноманітна: десь спостерігається активне подорожчання, деінде ціни зростають помірно, а в окремих містах — коливання можуть бути незначними.

Орендна нерухомість, за її словами, також дорожчає здебільшого через нестачу пропозицій і високий попит у студентських та робочих центрах.

Що буде з попитом на житло і пропозицією

Попит на житло у найбільших містах України: Києві, Одесі, Харкові та Львові, за її словами, залишається стійким. Куць зазначила, що стабільний інтерес спостерігається до одно- та двокімнатних квартир, які традиційно є найдоступнішими за бюджетом для більшості покупців.

Відповідно, пропозиція житла на первинному ринку зростає поступово, особливо у великих містах, хоча через підвищення витрат на будівництво темпи введення нових об’єктів залишаються помірними.

Які будуть ціни на нерухомість у 2026 році

За даними Куць, медіанні ціни на вторинне житло показують помітне зростання у всіх великих містах. 

Наприклад, на вторинному ринку, станом на кінець 2025 року такі ціни:

  1. У Києві 1-кімнатна квартира коштує близько 3 мільйонів гривень. Трикімнатна — близько 7 мільйонів.
  2. В Одесі — 2 і 3 мільйони, відповідно.
  3. У Львові — від 2 мільйонів і від 3,9 мільйонів, відповідно.

Якщо порівнювати з 2024 роком, то ціни цього року, за її словами, в середньому, зросли на 10-20%. 

"У 2026 році буде спостерігатися подальше помірне зростання цін до 20% на купівлю житла, частково через збільшення собівартості будівництва, інфляційні фактори та стабільний попит на доступні квартири", — підкреслила експертка.

Що буде з цінами на оренду житла

Оренда квартир, зазначила Куць, у великих містах України також демонструє різні рівні цін та динаміку зростання.

Так, у Києві середня ціна за оренду однокімнатної квартири сягає 16 тисяч гривень, двокімнитної — від 23 тисяч. В Одесі — від 10 тисяч гривень та 13,5 тисяч, відповідно. А у Львові — від 17 тисяч та 27 тисяч, відповідно.

За словами рієлторки, орендна плата у 2026 році продовжить зростати на 10-20%. Хоча темпи можуть бути менш стрімкими, ніж у попередні роки — здебільшого через адаптацію ринку до економічних умов та сезонні коливання.

Раніше ми розповідали, як зміниться інтерес до купівлі житла після війни та чи будуть люди обирати ті самі регіони й типи нерухомості, що й раніше.

Також, наперекір викликам війни, відтоку населення та дефіциту коштів, первинний ринок нерухомості України у 2025 році виявив стійкість: девелопери зберегли темпи робіт і навіть розпочали реалізацію нових проєктів.

Настя Рейн - журналіст
Автор:
Настя Рейн
