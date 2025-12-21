Видео
Главная Рынок недвижимости Доверенность на недвижимость в Украине — как оформить за рубежом

Доверенность на недвижимость в Украине — как оформить за рубежом

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 14:32
Как оформить доверенность за границей для недвижимости в Украине
Мужчина и женщина с документами. Фото: Freepik

Для украинцев, которые живут или временно находятся за пределами страны, оформление доверенности часто становится единственным способом решить вопрос в Украине без личного присутствия. Чаще всего речь идет о недвижимости, наследстве, судебных делах или регистрационных действиях.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как оформить доверенность за границей для недвижимости в Украине.

Что такое доверенность на недвижимость

Доверенность позволяет другому человеку (вашему представителю) подписывать документы от вашего имени. В Украине такие документы оформляются по правилам Гражданского кодекса и требования к тексту остаются строгими, где бы вы ни были.

Чаще всего доверенность нужна для:

  • продажи недвижимости или земли;
  • представительства в судах и налоговой;
  • оформления наследства;
  • распоряжения банковскими счетами.

Где оформить доверенность за границей

Существует несколько законных способов оформления доверенности, которые будут действовать в Украине. В то же время вариант "просто через Дію" для доверенностей пока не работает, отмечает юрист Наталья Лысенко.

  1. В консульстве Украины. Это самый простой путь для использования в Украине. Такую доверенность готовят сразу на украинском языке на специальном бланке. Ее не надо дополнительно легализовать или переводить — она "родная" для наших органов. Главный минус — огромные очереди на запись.
  2. У местного нотариуса. Если в консульство не попасть, идите к местному нотариусу. Но помните: такую доверенность придется апостилировать (или легализировать), а потом делать ее нотариальный перевод в Украине. Без апостиля иностранная бумага в Украине — это просто лист с подписью.

Как оформить доверенность на недвижимость

Доверенность на квартиру, дом или земельный участок требует особого внимания. Нотариусы и банки требуют конкретики.

Обязательно пропишите право:

  • подписывать договоры купли-продажи;
  • представлять интересы в ЦПАУ и БТИ;
  • получать выписки из реестров (ДРПП);
  • для земли — обязательно указывайте кадастровый номер.

Юрист советует перед визитом к зарубежному нотариусу попросите своего юриста или нотариуса в Украине прислать вам "рыбу" (образец) текста. Так вы будете уверены, что формулировки подойдут для вашей конкретной ситуации.

Ранее мы рассказывали, что продажа недвижимости с коммунальной задолженностью в Украине вполне законна, однако покупателю стоит учитывать риск перехода претензий от поставщиков услуг вместе с правом собственности.

Также поскольку спешка при аренде жилья часто приводит к скрытым рискам в договоре, важно внимательно изучать документы и задавать вопросы, чтобы эффективно использовать свои законные права для защиты.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
