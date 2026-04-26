Чому в СРСР залишали великі двори між будинками: причини та норми

Будинки у Києві.

Багато хто з українців звик до того, що старі спальні райони нагадують безкраї зелені парки з рідко розставленими будинками. Але у 2026 році, коли кожен клаптик землі забудовується впритул, такий розмах здається чимось дивним або навіть марнотратним.

Проте за кожним метром радянського двору стояв чіткий розрахунок, який поєднував медицину, економіку та контроль, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання OBOZ.ua.

Відстань між будинками в СРСР

Головна причина гігантських дворів полягала у жорстких санітарних нормах. Архітектори вираховували "інсоляцію" — кількість годин, протягом яких пряме сонячне світло мало потрапляти у вікна кожної квартири.

Це був не просто комфорт, а боротьба за здоров’я: ультрафіолет природним шляхом знищував палички туберкульозу та інші бактерії. Оскільки квартири були тісними, сонце та свіже повітря мали компенсувати недоліки внутрішнього простору.

У 1950-х роках двір планували як повноцінну "кімнату" під відкритим небом. Вважалося, що радянська людина має лише спати вдома, а весь вільний час проводити в колективі.

Саме тому між будинками залишали по 40-60 метрів порожнечі. Там будували альтанки для доміно, майданчики для сушіння білизни та дитячі зони. Це був такий собі соціальний клей, який змушував сусідів знати одне одного в обличчя та спілкуватися.

Планування міст за радянських часів

Окрім ідеології, величезну роль відігравала безпека та цивільна оборона. Широкі проходи між спорудами проєктували так, щоб у разі руйнування будинку (наприклад, під час обстрілу чи землетрусу) завали не перекривали проїзд для спецтехніки.

Також велика територія дозволяла прокладати магістральні комунікації без необхідності рити під фундаментами сусідніх об’єктів.

Після 1990-х ситуація змінилася. Земля в містах подорожчала, а забудовники почали максимально використовувати кожен метр. Великі двори поступово зникли, поступившись щільній забудові.

Що ще варто знати про радянські будинки

При виборі квартири варто орієнтуватися на будинки, що були зведені не раніше середини 2010-х років, зазначила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

"Квартири в будинках, які в експлуатації більше 15 років — я би взагалі на них не дивилась", — наголосила вона.

Такий підхід зумовлений критичним станом внутрішніх мереж, які зазвичай вичерпують свій ресурс саме після півтора десятиліття використання. Сучасний побут із великою кількістю техніки створює навантаження, на яке старі комунікації просто не розраховані.

Окрім внутрішньобудинкових проблем, існують і масштабніші ризики, адже "інженерні комунікації будинку — це одне питання, інженерні комунікації району — це вже друге питання", зауважує фахівчиня.

Навіть найдорожче оздоблення квартири не врятує від зношених міських магістралей, які провокують регулярні аварії та відключення води.

Як повідомляли Новини.LIVE, за радянського дефіциту роздобути якісні віконні рами було майже неможливо, тому власники квартир роками мешкали з відкритими балконами або вигадували хитромудрі способи їх скління. У хід ішли будь-які підручні матеріали, і саме так на фасадах будинків масово з’явилися впізнавані вікна від старих автобусів. Це стало справжнім символом епохи, коли винахідливість була єдиним способом облаштувати побут.

Також Новини.LIVE розповідали, що у багатьох радянських багатоповерхівках підйом сходами організований проти годинникової стрілки, через що поручні завжди розташовані з лівого боку. Таке планування не є помилкою архітекторів, а має під собою конкретне практичне обґрунтування.