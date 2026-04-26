Почему в СССР оставляли большие дворы между домами: причины и нормы

Дома в Киеве.

Многие украинцы привыкли к тому, что старые спальные районы напоминают бескрайние зеленые парки с редко расставленными домами. Но в 2026 году, когда каждый клочок земли застраивается вплотную, такой размах кажется чем-то странным или даже расточительным.

Однако за каждым метром советского двора стоял четкий расчет, который сочетал медицину, экономику и контроль, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание OBOZ.ua.

Расстояние между домами в СССР

Главная причина гигантских дворов заключалась в жестких санитарных нормах. Архитекторы высчитывали "инсоляцию" — количество часов, в течение которых прямой солнечный свет должен был попадать в окна каждой квартиры.

Это был не просто комфорт, а борьба за здоровье: ультрафиолет естественным путем уничтожал палочки туберкулеза и другие бактерии. Поскольку квартиры были тесными, солнце и свежий воздух должны были компенсировать недостатки внутреннего пространства.

В 1950-х годах двор планировали как полноценную "комнату" под открытым небом. Считалось, что советский человек должен только спать дома, а все свободное время проводить в коллективе.

Именно поэтому между домами оставляли по 40-60 метров пустоты. Там строили беседки для домино, площадки для сушки белья и детские зоны. Это был некий социальный клей, который заставлял соседей знать друг друга в лицо и общаться.

Планирование городов в советское время

Кроме идеологии, огромную роль играла безопасность и гражданская оборона. Широкие проходы между сооружениями проектировали так, чтобы в случае разрушения дома (например, во время обстрела или землетрясения) завалы не перекрывали проезд для спецтехники.

Также большая территория позволяла прокладывать магистральные коммуникации без необходимости рыть под фундаментами соседних объектов.

После 1990-х ситуация изменилась. Земля в городах подорожала, а застройщики начали максимально использовать каждый метр. Большие дворы постепенно исчезли, уступив место плотной застройке.

Что еще стоит знать о советских домах

При выборе квартиры стоит ориентироваться на дома, которые были возведены не ранее середины 2010-х годов, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

"Квартиры в домах, которые в эксплуатации более 15 лет — я бы вообще на них не смотрела", — подчеркнула она.

Такой подход обусловлен критическим состоянием внутренних сетей, которые обычно исчерпывают свой ресурс именно после полутора десятилетий использования. Современный быт с большим количеством техники создает нагрузку, на которую старые коммуникации просто не рассчитаны.

Кроме внутридомовых проблем, существуют и более масштабные риски, ведь "инженерные коммуникации дома — это один вопрос, инженерные коммуникации района — это уже второй вопрос", отмечает специалист.

Даже самая дорогая отделка квартиры не спасет от изношенных городских магистралей, которые провоцируют регулярные аварии и отключения воды.

Как сообщали Новини.LIVE, при советском дефиците раздобыть качественные оконные рамы было почти невозможно, поэтому владельцы квартир годами жили с открытыми балконами или придумывали хитроумные способы их остекления. В ход шли любые подручные материалы, и именно так на фасадах домов массово появились узнаваемые окна от старых автобусов. Это стало настоящим символом эпохи, когда изобретательность была единственным способом обустроить быт.

Также Новини.LIVE рассказывали, что во многих советских многоэтажках подъем по лестнице организован против часовой стрелки, из-за чего поручни всегда расположены с левой стороны. Такая планировка не является ошибкой архитекторов, а имеет под собой конкретное практическое обоснование.