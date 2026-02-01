Хто є власником землі під багатоквартирним будинком в Україні

Багатоповерхівки у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні земля під багатоквартирним будинком — це вічний "трикутник розпачу" між мешканцями, мерією та забудовниками. Поки ви думаєте, що володієте лише квартирою, хтось спритний може встромити вам під вікна "генделик" або чергову зупинку-магазин.

І юридично вони будуть праві, бо ви не заявили свої права на територію, наголошує юрист Максим Маслаков.

Реклама

Читайте також:

На чиєму боці закон

Головний аргумент — стаття 42 Земельного кодексу України, де вказано, що ділянки, на яких стоять будинки, разом із прибудинковою територією, мають безоплатно передаватися у власність або постійне користування співвласникам.

Це означає, що власники квартир є співвласниками землі незалежно від поверху чи площі житла. А будь-які спроби віддати ваш двір під забудову третім особам без вашої згоди — це пряме порушення закону.

Чи можна оформити землю під будинком

Попри те, що закон на вашому боці, автоматично право власності в реєстрах не з’являється. Більшість ділянок досі знаходяться у комунальній власності лише тому, що мешканці не ініціювали процес оформлення.

Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" чітко визначає прибудинкову територію як спільне майно. Навіть якщо, не дай Боже, будинок буде зруйновано, право на землю залишається за вами. Це ваш "страховий поліс" на майбутнє.

Як оформити землю під багатоповерхівкою

Не чекайте, що мерія прийде і подарує вам документи. Це шлях, який треба пройти самостійно:

Зібрати ініціативну групу. Найпростіше це робити через ОСББ. Якщо у вас досі ЖЕК — це перший дзвіночок, що землею займатися буде важче. Замовити папери. Вам знадобиться землевпорядна документація. Так, це коштує грошей. Але без неї ви не зможете навіть шлагбаум поставити законно, не те що відбитися від незаконної забудови у дворі. Фінальна реєстрація. Внесення даних до Держгеокадастру та Реєстру речових прав з чіткими межами.

Але пам'ятайте, що оформити землю — не означає "відхопити" собі шматок під гараж чи обгородити особисте паркомісце ланцюгом. Земля належить усім сусідам разом. Ви або володієте нею всім будинком, або не володієте взагалі.

Раніше ми розповідали, кому належать дерева у дворах багатоповерхівок. А також, які документи потрібні для будівництва гаража біля багатоквартирного будинку.