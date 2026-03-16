Джессіка Альба довела, що меблі з букле ще довго будуть у тренді (фото)

Джессіка Альба. Фото: jessicaalba/Instagram

Тканина букле ще кілька років тому вважалася трендом, який швидко зникне. Однак у 2026 році дизайнери знову говорять про її популярність. Нову хвилю інтересу викликала вітальня акторки Джессіки Альби, де кремові крісла з букле поєднали з деревом, рослинами та простими натуральними матеріалами.

М’яка фактура тканини додає простору затишку, навіть якщо інтер’єр побудований на строгих або грубих формах, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens. Саме цей контраст і став ключем до популярності матеріалу.

Чому меблі з букле залишаються популярними

Дизайнери в один голос кажуть, що букле — це не про колір, а про відчуття. Вона "рятує" навіть найсуворіші мінімалістичні простори, роблячи їх домашніми.

"Крісла з букле залишаються в топі, бо їхня фактура додає кімнаті тієї самої візуальної м’якості та глибини, якої не дасть жодна гладка тканина", — зауважує дизайнер Віндзор Далтон.

При цьому матеріал виявився куди практичнішим, ніж здається на перший погляд. За словами експертів, якісна петляста нитка непогано тримає удар щоденного використання.

"Це варіант навіть для активних віталень, де постійно вирує життя", — додає Далтон.

Як Джессіка Альба використала букле у вітальні

Світлі, майже хмаринкоподібні крісла стоять на фоні темних шаф і масивного столу. Це ідеальний баланс. Букле ніби пом’якшує "характер" кімнати, роблячи інтер’єр багатошаровим.

"Крісло з букле привертає увагу саме грою світла на поверхні. Завдяки вузликам навіть звичайний бежевий колір виглядає дорого й цікаво", — каже дизайнер Брюс Такер.

Вітальня Джессіки Альби. Фото: houseoflake.co/Instagram

Чому тренд на букле може залишитися надовго

Прогнози оптимістичні. Букле — це вже майже як джинси в гардеробі: базовий елемент, який підходить до всього. Воно дружить і з холодним металом хай-теку, і з теплим льоном чи шкірою.

"Коли ви додаєте букле в кімнату з натуральними матеріалами, простір миттєво стає затишнішим. Це універсальний інструмент для створення атмосфери, а затишок ніколи не вийде з моди", — підсумовує цей феномен дизайнерка Марісса Барретт.

Тож, якщо ви вагалися, чи купувати те саме "кучеряве" крісло — схоже, зараз найкращий час. Це не просто тренд-одноденка, а довгострокова інвестиція у ваш комфорт.

Часті питання

Як зробити дизайн квартири самостійно?

Розпочніть із чіткого планування: виміряйте кімнати та визначте функціональні зони. Оберіть єдиний стиль і палітру кольорів, що стануть основою інтер’єру. Головне — не поспішати з покупками, доки не знайдете ідеальний баланс між затишком, вашим бюджетом та практичністю.

Як зробити дизайн будинку?

Виберить зонування та створення мудборду. Важливо обрати єдину палітру кольорів і продумати сценарії освітлення для кожної кімнати. Обирайте меблі, що поєднують комфорт із функціональністю. Не треба копіювати картинки з мережі, а адаптувати тренди під власні звички та щоденний ритм життя вашої родини.