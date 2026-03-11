Відео
Україна
Відео

Головна Ринок нерухомості Всього три деталі — як Єва Лонгорія змінила звичайний коридор (фото)

Всього три деталі — як Єва Лонгорія змінила звичайний коридор (фото)

Дата публікації: 11 березня 2026 20:08
Як простий коридор у домі Єви Лонгорії став дизайнерською родзинкою (фото)
Коридор у домі Єви Лонгорії став місцем для відпочинку. Фото: evalongoria/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Зазвичай ми згадуємо про коридор в останню чергу. Для більшості це просто "транзитна зона", де в кращому випадку стоїть шафа для взуття, а в гіршому — порожнеча. Але сучасний дизайн каже: досить ігнорувати ці метри. Коридор має повне право бути повноцінною частиною інтер’єру, а не просто сполучною ланкою між вітальнею та спальнею.

Саме так зробила актриса Єва Лонгорія, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Читайте також:

Актриса вирішила, що її коридор не буде нудним, і перетворила його на камерну художню галерею. Кілька влучних штрихів — і простір "ожив". Тепер там хочеться не просто пробігти повз, а зупинитися і роздивитися деталі.

Стіни, що говорять

Замість порожніх стін — яскраві полотна. Це найпростіший спосіб додати характеру. Картини з великими кольоровими блоками миттєво змінюють настрій.

Експертка з хоумстейджингу Крістіна Аллан впевнена, що саме тут можна дозволити собі те, на що не наважуєшся у вітальні.

"Коридор — це ваша територія для сміливих експериментів. Тут ідеально виглядають зухвалі поєднання та яскраві фарби, які в інших кімнатах могли б здатися надмірними", — каже вона.

Меблі, які притягують погляд

Якщо площа дозволяє, поставте в центрі (або біля стіни) скульптурний стіл. Не шукайте в ньому практичності — нехай він працює як чисте мистецтво. Дизайнерка Гебе Хаттон підказує цікавий лайфхак: коридор — чудове місце для тих речей, яким "не знайшлося куточка" в інших кімнатах.

Навіть якщо у вас зовсім вузько, компактна консоль або витончений круглий столик з однією вазою чи свічкою вже змінять сприйняття простору.

Магія "правила трьох" та затишний килим

Завершальний акорд — акцентний килим. У Лонгорії, наприклад, він круглої форми, що візуально пом'якшує геометрію приміщення. Дизайнери часто використовують так зване "правило трьох": коли три елементи (наприклад, форма килима, декор на стіні та колір меблів) перегукуються між собою, інтер’єр виглядає цілісним і продуманим.

 

Всього три деталі — як Єва Лонгорія змінила звичайний коридор (фото) - фото 1
Коридор у домі Єви Лонгорії. Фото: evalongoria/Instagram

Як зробити коридор стильним

Не потрібен капітальний ремонт. Достатньо трьох кроків:

  1. Повісити щось драйвове на стіну (картину, постер або навіть велике дзеркало в незвичній рамі).
  2. Додати характерний предмет меблів (пуф, консоль або той самий "дивний" столик).
  3. Постелити килим, який виділяється текстурою або формою.

У результаті коридор перестає бути просто переходом між кімнатами. Він перетворюється на атмосферну зону, яка задає стиль усьому будинку.

Раніше ми розповідали, як Майлі Сайрус у своєму домі в Малібу відмовилась від стерильних світлих інтер’єрів на користь драйву. Її вітальня з глибокими чорними стінами нагадує камерну сцену, де зухвало міксуються фіолетові акценти та розкішні золоті деталі. Це простір для тих, хто не боїться драматичних контрастів і прагне перетворити власне житло на маніфест самовираження.

Також повідомлялось, що оселя Кім Кардаш’ян у Калабасасі вже стала легендою соцмереж: одні в захваті від стерильного мінімалізму, а інші кепкують, що інтер’єр нагадує декорації до фільму про психлікарню майбутнього. Головною фішкою цього "білого царства" є неосяжна вітальня, де панують лише світло та абсолютна порожнеча.

актори закордонні зірки Дизайн акторка Єва Лонгорія
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
