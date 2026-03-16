Джессика Альба доказала, что мебель из букле еще долго будет в тренде (фото)

Джессика Альба. Фото: jessicaalba/Instagram

Ткань букле еще несколько лет назад считалась трендом, который быстро исчезнет. Однако в 2026 году дизайнеры снова говорят о ее популярности. Новую волну интереса вызвала гостиная актрисы Джессики Альбы, где кремовые кресла из букле соединили с деревом, растениями и простыми натуральными материалами.

Мягкая фактура ткани добавляет пространству уюта, даже если интерьер построен на строгих или грубых формах, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens. Именно этот контраст и стал ключом к популярности материала.

Почему мебель из букле остается популярной

Дизайнеры в один голос говорят, что букле — это не о цвете, а об ощущениях. Она "спасает" даже самые строгие минималистичные пространства, делая их домашними.

"Кресла из букле остаются в топе, потому что их фактура добавляет комнате той самой визуальной мягкости и глубины, которой не даст ни одна гладкая ткань", — отмечает дизайнер Виндзор Далтон.

При этом материал оказался куда более практичным, чем кажется на первый взгляд. По словам экспертов, качественная петлястая нить неплохо держит удар ежедневного использования.

"Это вариант даже для активных гостиных, где постоянно бурлит жизнь", — добавляет Далтон.

Как Джессика Альба использовала букле в гостиной

Светлые, почти облакообразные кресла стоят на фоне темных шкафов и массивного стола. Это идеальный баланс. Букле будто смягчает "характер" комнаты, делая интерьер многослойным.

"Кресло из букле привлекает внимание именно игрой света на поверхности. Благодаря узелкам даже обычный бежевый цвет выглядит дорого и интересно", — говорит дизайнер Брюс Такер.

Гостиная Джессики Альбы. Фото: houseoflake.co/Instagram

Почему тренд на букле может остаться надолго

Прогнозы оптимистичные. Букле — это уже почти как джинсы в гардеробе: базовый элемент, который подходит ко всему. Оно дружит и с холодным металлом хай-тека, и с теплым льном или кожей.

"Когда вы добавляете букле в комнату с натуральными материалами, пространство мгновенно становится уютнее. Это универсальный инструмент для создания атмосферы, а уют никогда не выйдет из моды", — подытоживает этот феномен дизайнер Марисса Барретт.

Поэтому, если вы колебались, покупать ли то самое "вьющееся" кресло — похоже, сейчас лучшее время. Это не просто тренд-однодневка, а долгосрочная инвестиция в ваш комфорт.

Частые вопросы

Как сделать дизайн квартиры самостоятельно?

Начните с четкой планировки: измерьте комнаты и определите функциональные зоны. Выберите единый стиль и палитру цветов, которые станут основой интерьера. Главное — не спешить с покупками, пока не найдете идеальный баланс между уютом, вашим бюджетом и практичностью.

Как сделать дизайн дома?

Распланируйте зонировку и создание мудборда. Важно выбрать единую палитру цветов и продумать сценарии освещения для каждой комнаты. Выбирайте мебель, сочетающую комфорт с функциональностью. Не надо копировать картинки из сети, а адаптировать тренды под собственные привычки и ежедневный ритм жизни вашей семьи.