Дизайн інтер'єру — чому у темній вітальні Майлі Сайрус відчувається затишок (фото)

Інтер’єр Майлі Сайрус вразив незвичними кольорами. Фото: mileycyrus/Instagram, tishcyruspurcell/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Забудьте про нудні світлі стіни. Вітальня Майлі Сайрус у Малібу — це справжній маніфест сміливості. Уявіть: глибокий чорний колір стін, який не тисне, а навпаки — створює інтимну, майже сценічну атмосферу. На цьому тлі спалахують фіолетові полотна та виблискує золото журнального столика.

Автором цього "затишного хаосу" стала мати співачки, Тіш Сайрус, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens. Вона точно знала, що Майлі потрібен простір, де вечірка може початися в будь-яку хвилину, але при цьому вранці там буде приємно просто випити кави.

Головна фішка інтер’єру — не колір, а те, як розставлені акценти. Тіш відмовилася від традиційної розстановки меблів вздовж стін. Замість цього вона зібрала модульні дивани навколо центру — того самого золотого столика.

"Це створює природну зону для розмови та спілкування, навіть у кімнаті з темними стінами", — ділиться секретом Тіш Сайрус.

Такий прийом перетворює вітальню на "соціальний магніт": гості не розсіюються по кутах, а опиняються в епіцентрі подій.

Вітальня Майлі Сайрус. Фото: tishcyruspurcell/Instagram

Як повторити атмосферу вітальні Майлі вдома

Якщо ви теж мрієте про таку атмосферу, але боїтеся експериментувати, прислухайтеся до Йоганни Константіну, експертки з інтер’єру. Вона наголошує, що все починається з функціональності, а не з декору.

"Почніть із того, як ви насправді використовуєте кімнату. Якщо це простір для телевізора, спілкування або роботи, створіть чіткі зони", — радить Йоганна.

Ось її перевірені лайфхаки:

Килим як "якір". Покладіть його так, щоб хоча б передні ніжки меблів стояли на ньому. Це візуально збирає предмети в одну композицію. Повітря навколо. Не туліть меблі впритул до стін. Навіть 10-15 сантиметрів відступу додають кімнаті "дихання" і візуальної легкості.

Чому вітальня Майлі стала безчасовою

Інтер’єр Майлі здається цілісним завдяки дрібницям, які ми часто ігноруємо. Подушки, фактурні доріжки, правильне світло — це те, що склеює картинку докупи.

"Молоді власники часто лякаються перепланування, але маленькі кроки, як зміна розстановки чи освітлення, здатні повністю змінити відчуття кімнати", — додає Йоганна.

Вітальня Майлі — це не просто про дорогі меблі. Це про те, що класичні прийоми (як-от кругова розстановка) чудово працюють навіть з найбільш екстремальними кольорами. Темні стіни — це не вирок, а лише стильна рама для вашого життя.

