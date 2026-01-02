Дарування нерухомості замість продажу — як карають за фіктивну угоду

Фіктивне дарування нерухомості — що загрожує сторонам угоди
В Україні дарування нерухомості в Україні часто сприймають як простий і безпечний спосіб передати майно іншій людині. Проте на практиці цей інструмент інколи використовують не за призначенням — щоб приховати фактичний продаж і уникнути податків або інших зобов’язань.
Як розповіла журналістці Новини.LIVE Насті Рейн нотаріус Галина Ненченко, у майбутньому така схема здатна створити серйозні юридичні проблеми для всіх учасників угоди.
Фіктивне дарування нерухомості
Фіктивним вважається дарування, яке укладається не з метою безоплатної передачі майна, а для приховування іншої угоди, найчастіше — купівлі-продажу. Ненченко, зазначає, що формальна назва договору не має вирішального значення, якщо фактичні дії сторін свідчать про інше.
Такі ситуації виникають, коли передача грошей відбувається неофіційно, а договір дарування використовується як "обгортка" для уникнення податків або згоди співвласників.
Визнання дарування недійсним
Одним із ключових ризиків фіктивного дарування є судове оскарження угоди. Якщо буде доведено, що дарування приховувало продаж, договір можуть скасувати.
"Якщо суд встановить, що дарування було укладене з метою приховати продаж, угода може бути визнана недійсною. Це означає, що сторони повертаються у початковий стан, а майно повертається власнику", — пояснила Ненченко в коментарії Новини.LIVE.
У перспективі це означає втрату і майна, і коштів, особливо якщо гроші передавалися без підтверджувальних документів.
Податкові наслідки фіктивного дарування
Продаж нерухомості в Україні оподатковується, тоді як дарування між окремими особами може мати пільги. Саме це і стає причиною зловживань. Проте у разі перевірки податкові органи мають право донарахувати обов’язкові платежі.
За словами Ненченко, наслідками можуть бути:
- донарахування податку на доходи;
- нарахування штрафів і пені;
- фінансова відповідальність за подання недостовірних даних.
У майбутньому такі суми можуть значно перевищити потенційну "економію" від фіктивної схеми.
Відповідальність за фіктивне дарування
Окрім фінансових ризиків, сторони можуть зіткнутися з юридичною відповідальністю. Це стосується випадків, коли угода укладалася з навмисним введенням в оману державних органів або третіх осіб.
"У випадках навмисного введення в оману державних органів або інших сторін, може бути застосована цивільна або кримінальна відповідальність", — наголосила нотаріус.
Залежно від обставин, наслідки можуть включати судові спори, компенсацію збитків або навіть кримінальне провадження.
