Дарування нерухомості замість продажу — як карають за фіктивну угоду

Жінка вивчає документи. Фото: Freepik

В Україні дарування нерухомості в Україні часто сприймають як простий і безпечний спосіб передати майно іншій людині. Проте на практиці цей інструмент інколи використовують не за призначенням — щоб приховати фактичний продаж і уникнути податків або інших зобов’язань.

Як розповіла журналістці Новини.LIVE Насті Рейн нотаріус Галина Ненченко, у майбутньому така схема здатна створити серйозні юридичні проблеми для всіх учасників угоди.

Фіктивне дарування нерухомості

Фіктивним вважається дарування, яке укладається не з метою безоплатної передачі майна, а для приховування іншої угоди, найчастіше — купівлі-продажу. Ненченко, зазначає, що формальна назва договору не має вирішального значення, якщо фактичні дії сторін свідчать про інше.

Такі ситуації виникають, коли передача грошей відбувається неофіційно, а договір дарування використовується як "обгортка" для уникнення податків або згоди співвласників.

Визнання дарування недійсним

Одним із ключових ризиків фіктивного дарування є судове оскарження угоди. Якщо буде доведено, що дарування приховувало продаж, договір можуть скасувати.

"Якщо суд встановить, що дарування було укладене з метою приховати продаж, угода може бути визнана недійсною. Це означає, що сторони повертаються у початковий стан, а майно повертається власнику", — пояснила Ненченко в коментарії Новини.LIVE.

У перспективі це означає втрату і майна, і коштів, особливо якщо гроші передавалися без підтверджувальних документів.

Податкові наслідки фіктивного дарування

Продаж нерухомості в Україні оподатковується, тоді як дарування між окремими особами може мати пільги. Саме це і стає причиною зловживань. Проте у разі перевірки податкові органи мають право донарахувати обов’язкові платежі.

За словами Ненченко, наслідками можуть бути:

донарахування податку на доходи;

нарахування штрафів і пені;

фінансова відповідальність за подання недостовірних даних.

У майбутньому такі суми можуть значно перевищити потенційну "економію" від фіктивної схеми.

Відповідальність за фіктивне дарування

Окрім фінансових ризиків, сторони можуть зіткнутися з юридичною відповідальністю. Це стосується випадків, коли угода укладалася з навмисним введенням в оману державних органів або третіх осіб.

"У випадках навмисного введення в оману державних органів або інших сторін, може бути застосована цивільна або кримінальна відповідальність", — наголосила нотаріус.

Залежно від обставин, наслідки можуть включати судові спори, компенсацію збитків або навіть кримінальне провадження.

