Як подарувати нерухомість неповнолітній дитині — правила та документи у 2025 році

Подарувати нерухомість дитині — це чудовий спосіб забезпечити її майбутнє. Однак такий процес має свої юридичні тонкощі, адже дитина до 18 років має обмежену правоздатність.

Українське законодавство чітко визначає статус дитини, наголошують у Міністерстві юстиції. Особи до 18 років вважаються дітьми, однак є поділ: малолітні — до 14 років, неповнолітні — від 14 до 18. Цей розподіл впливає на те, які угоди дитина може укладати самостійно і які права мають її батьки чи опікуни.

Права малолітньої дитини при укладенні договорів

Малолітня дитина може здійснювати лише дрібні побутові правочини. Всі інші дії від її імені виконують батьки або опікуни. Дарування квартири чи будинку не належить до простих угод, тому повністю відбувається через представників дитини.

Список дій, які може зробити малолітня дитина:

купити дрібні речі для побуту;

розрахуватися власними грошима за невелику покупку;

отримати особисті подарунки без документального оформлення.

Права неповнолітньої особи

Неповнолітні від 14 до 18 років мають ширші можливості. Вони можуть розпоряджатися своїм заробітком, а також брати участь у договорах. Але при цьому обов’язковою є письмова згода батьків. Якщо ж угода стосується цінного майна, потрібно не лише підтвердження батьків, а й дозвіл органу опіки та піклування.

Приклади угод, які може укласти неповнолітній:

придбання товарів середньої вартості;

підписання договорів під контролем батьків;

участь у даруванні чи оренді за письмової згоди.

Що робити, якщо батьки не згодні

Іноді один із батьків не погоджується з оформленням договору. У такому разі питання вирішує орган опіки та піклування. Якщо він видасть дозвіл, правочин може відбутися навіть без підпису другого з батьків. Це правило захищає інтереси дитини від можливих суперечок у родині.

Чому важливий дозвіл органу опіки та піклування

Без офіційного рішення органу опіки подарувати дитині нерухомість неможливо. Дозвіл гарантує, що угода не погіршить житлові умови дитини та збереже її право на користування майном. Це стосується як дарування, так і будь-яких угод щодо відчуження квартири чи будинку.

Як оформити дарування нерухомості дитині

Дарування квартири чи будинку відбувається за нотаріально посвідченим договором. Право власності одразу переходить дитині. Проте розпоряджатися цим майном до 18 років вона не може. Функції управління покладені на батьків або опікунів.

Основні документи для нотаріального оформлення:

паспорти та ідентифікаційні коди дарувальника і батьків;

свідоцтво про народження дитини або її паспорт;

документ на право власності нерухомості;

технічний паспорт на квартиру;

інші довідки на вимогу нотаріуса.

Хто керує подарованим майном

Формально власником є дитина, але фактично до повноліття керують батьки або опікуни. Вони не можуть продати чи здати в оренду квартиру без рішення органу опіки. Це дозволяє уникнути зловживань і гарантує, що майно залишиться за дитиною.

Малолітні до 14 років участі у даруванні не беруть, їх повністю представляють дорослі. Неповнолітні від 14 років можуть бути присутні на підписанні договору, але з письмовою згодою батьків.

Після 18 років дитина стає єдиним повноправним власником і може самостійно продавати, дарувати або передавати житло в оренду.

Як повідомлялось, дарування квартири або будинку батькам має певні нюанси, оскільки оформлення договору дарування в цій ситуації вимагає дотримання особливих правил і процедур.

Також ми розповідали, що виселення сімей із дітьми після завершення договору піднайму квартири — це багатогранна проблема. Вона охоплює не лише юридичні, але й соціальні та моральні аспекти, оскільки прямо стосується захищених державою прав неповнолітніх.