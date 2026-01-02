Видео
Фиктивное дарение недвижимости — что грозит сторонам сделки

Дата публикации 2 января 2026 14:32
Дарение недвижимости вместо продажи — как наказывают за фиктивную сделку
Женщина изучает документы. Фото: Freepik

В Украине дарение недвижимости в Украине часто воспринимают как простой и безопасный способ передать имущество другому человеку. Однако на практике этот инструмент иногда используют не по назначению - чтобы скрыть фактическую продажу и избежать налогов или других обязательств.

Как рассказала Новини.LIVE нотариус Галина Ненченко, в будущем такая схема способна создать серьезные юридические проблемы для всех участников сделки.

Читайте также:

Фиктивное дарение недвижимости

Фиктивным считается дарение, которое заключается не с целью безвозмездной передачи имущества, а для сокрытия другой сделки, чаще всего — купли-продажи. Ненченко, отмечает, что формальное название договора не имеет решающего значения, если фактические действия сторон свидетельствуют об ином.

Такие ситуации возникают, когда передача денег происходит неофициально, а договор дарения используется как "обертка" для избежания налогов или согласия совладельцев.

Признание дарения недействительным

Одним из ключевых рисков фиктивного дарения является судебное обжалование сделки. Если будет доказано, что дарение скрывало продажу, договор могут отменить.

"Если суд установит, что дарение было заключено с целью скрыть продажу, сделка может быть признана недействительной. Это означает, что стороны возвращаются в исходное состояние, а имущество возвращается владельцу", — пояснила Ненченко  в комментарии Новини.LIVE.

В перспективе это означает потерю и имущества, и средств, особенно если деньги передавались без подтверждающих документов.

Налоговые последствия фиктивного дарения

Продажа недвижимости в Украине облагается налогом, тогда как дарение между отдельными лицами может иметь льготы. Именно это и становится причиной злоупотреблений. Однако в случае проверки налоговые органы имеют право доначислить обязательные платежи.

По словам Ненченко, последствиями могут быть:

  • доначисление налога на доходы;
  • начисление штрафов и пени;
  • финансовая ответственность за подачу недостоверных данных.

В будущем такие суммы могут значительно превысить потенциальную "экономию" от фиктивной схемы.

Ответственность за фиктивное дарение

Кроме финансовых рисков, стороны могут столкнуться с юридической ответственностью. Это касается случаев, когда сделка заключалась с умышленным введением в заблуждение государственных органов или третьих лиц.

"В случаях умышленного введения в заблуждение государственных органов или других сторон, может быть применена гражданская или уголовная ответственность", — подчеркнула нотариус.

В зависимости от обстоятельств, последствия могут включать судебные споры, компенсацию убытков или даже уголовное производство.

Ранее мы рассказывали, что юридического термина "аннулирование дарственной" не существует, а расторгнуть такое соглашение можно только при наличии строгих законодательных оснований.

Также сообщалось, что процедура переоформления недвижимости на ребенка требует учета специфических правовых нюансов, связанных с возрастом будущего владельца.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
