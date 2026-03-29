Формула площі квартири: помилки при житловій та загальній квадратурі

Будинки у центрі Києва.

Площа квартири здається простою цифрою, але саме вона часто вводить в оману під час купівлі. Різні показники можуть суттєво впливати на ціну, податки та відчуття простору. Через це покупці інколи переплачують або неправильно оцінюють житло.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на фахівців АН The Capital розповідає, що означає кожен тип площі і як його рахують.

Що входить у загальну площу квартири

Це база, яку вписують у договір купівлі-продажу. Вона включає все: від спальні до комірчини. Але є нюанс із відкритими зонами. Балкони та лоджії рахують не "метр за метр", а через спеціальні коефіцієнти:

балкон додає до площі лише 30% від свого розміру (коефіцієнт 0,3);

лоджія — 50% (коефіцієнт 0,5).

Наприклад, величезна тераса на 10 квадратів юридично "важить" лише як 3 метри у вашому техпаспорті. Це важливо, бо саме від загальної площі розраховують податок на нерухомість та опалення.

А от під’їзд чи ліфтова шахта — це вже спільна власність, у вашу площу їх не "малюють".

Що таке житлова площа квартири

Житлова площа — це лише ті метри, які призначені для проживання. Йдеться про спальні, вітальні та інші кімнати, що мають відповідний статус у документах.

Кухня, ванна, коридори чи гардеробні сюди не входять, навіть якщо ними активно користуються. Тому житлова площа завжди менша за загальну.

Але у новобудовах з вільним плануванням (так звані "квартири-студії") зона кухні часто "з’їдає" житлові метри в документах. Тому квартира може здаватися величезною, а за паперами мати всього 15-18 метрів житлової площі.

Що входить у корисну площу квартири

Корисна площа показує реальний простір для життя. Вона охоплює і житлові кімнати, і допоміжні приміщення — кухню, санвузол, коридори.

Це практичний показник, який важливий під час ремонту та планування. Він демонструє, скільки місця доступно для меблів і техніки. На відміну від загальної площі, це не стільки юридична, скільки функціональна величина.

Як перевірити площу квартири перед угодою

Щоб уникнути помилок, варто діяти поетапно:

скласти площі всіх приміщень за техпаспортом;

окремо врахувати балкони і лоджії з коефіцієнтами;

перевірити відповідність фактичного планування документам.

Якщо є перепланування або сумніви, краще замовити повторні обміри.

Що ще треба знати перед купівлею квартири

У 2026 році ситуація на українському ринку нерухомості демонструє нерівномірну динаміку, де загальні тренди поступаються місцем точковому зростанню цін, зазначила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

Попри очікування покупців, дорожчають лише ті об'єкти, які мають високу стадію готовності.

"Середні затримки з введенням в експлуатацію нових ЖК зараз сягають 18-24 місяців", — наголосила експертка.

Саме такий часовий розрив перетворює надійні новобудови на дефіцитний актив, змушуючи інвесторів конкурувати за обмежену кількість якісних пропозицій. На думку Берещак, сьогодні вирішальним фактором вибору є не район міста, а "здатність забудовника довести проєкт до кінця", що стає головною гарантією збереження коштів.

Через гостру нестачу ліквідних квадратних метрів у деяких сегментах спостерігається аномальний стрибок вартості, що подекуди сягає 30% за рік. Зрештою, ринок стає все більш вибірковим, де ціна напряму залежить від темпів будівництва на майданчику, а не від загальних економічних прогнозів.

