Сталінки чи хрущовки — квартири в яких будинках швидше находять покупців

Які будинки обирають покупці квартир.

Ринок житла у 2026 році став значно прагматичнішим. Покупці дедалі рідше обирають квартиру через атмосферу старого будинку або високі стелі. Головним фактором стала економіка: витрати на утримання, автономність і можливість швидко заселитися без дорогого ремонту.

Сталінки і хрущовки мають різну аудиторію покупців і продаються з різною швидкістю, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал RealExpert.

Які квартири швидше продаються

У 2026-му рік побудови — це вже не вирок і не привілей. Тепер все вирішують "нутрощі" будинку та автономність

Сталінки

Це тепер специфічний, майже нішевий продукт. Їх досі люблять за простір і товсті стіни, але коло покупців звузилося. Це або фанати "старого центру", або інвестори, готові вкладати величезні гроші в повну заміну комунікацій.

Сталінку важче продати швидко, бо "чек" за квадратний метр і подальші витрати на опалення часто кусаються.

Хрущовки

Як не дивно, вони — королі ліквідності. Чому? Все просто: низький поріг входу. Маленька площа = низька ціна = менші комунальні. Це ідеальний варіант для першого житла або під оренду.

Секрет швидкого продажу квартири на вторинці

Якщо ви хочете вийти на угоду за тиждень, квартира має відповідати "кризовому чек-листу" 2026 року:

Низький поверх (1-3). Після досвіду з блекаутами ліфт став фактором ризику, а не комфорту. Газ — це золото. Наявність газової плити або колонки додає до ціни та швидкості продажу більше, ніж дизайнерські шпалери. "Живий" під’їзд. Чисті сходи та адекватні сусіди зараз важать більше, ніж стан самої квартири. Транспорт. Метро в пішій доступності залишається незмінною базою.

Що обрати для перепродажу

Якщо оцінювати саме швидкість продажу, то хрущовки у більшості випадків мають перевагу. Головна причина — нижчий чек покупки. Покупцям легше прийняти рішення, коли загальна сума значно менша.

Зі сталінкою все складніше. Там можна "застрягти" на етапі заміни перекриттів або вирівнювання стін, які поглинають бюджет, як чорна діра. Плюс, перепланування в сталінках — це вічний головний біль через статус будинку або капітальні стіни.

Де краща ліквідність нерухомості

У 2026 році виграє прагматика. Хрущовка з нормальними трубами, новою проводкою і в хорошому районі може піти за кілька днів.

Сталінки поступово стають більш нішевим продуктом. Вони можуть принести більший прибуток у фіналі, але покупця з грошима, який готовий платити за престиж і велику площу, можна чекати місяцями.

Як швидко заробити на нерухомості у 2026 році

Український ринок нерухомості нагадує складний квест, де інвесторам доводиться балансувати між воєнними загрозами та міграційними процесами, розповів фінансовий аналітик Олександр Іванчук у коментарі Новини.LIVE. Хоча бажання отримати "швидкий прибуток" за півтора року все ще живе, колишні стратегії автоматичного заробітку на старті будівництва вже не працюють.

"Локальні тенденції попиту та пропозиції часто важливіші за загальні новини по країні, тому сліпа довіра до красивих рендерів зараз є небезпечною", — каже експерт.

Найнадійнішими майданчиками для обігу капіталу залишаються міста-мільйонники, які гарантують хоча б мінімальний рух коштів.

"Головні плюси — це більший ринок покупців і орендарів та стабільніша ліквідність, що дозволяє швидше вийти з активу в разі потреби", — зазначив Іванчук.

Водночас фокус уваги зміщується з житлового сектору на сегмент складської та комерційної нерухомості. Оскільки логістика стала критичним питанням для виживання компаній, Іванчук констатує: "бізнесу вкрай не вистачає складів". Саме такий прагматичний підхід до вибору об'єктів зараз дає більше шансів на реальний дохід, ніж класичні інвестиції у квартири.

Як повідомлялось, хоча радянські квартали часто здаються безликим нагромадженням бетону, їхній вигляд насправді диктувався суворою математикою та економією. Кількість поверхів і планування ніколи не були випадковими — кожне архітектурне рішення проходило через сито жорстких держстандартів заради максимального скорочення витрат.

Також ми розповідали, що багатьом знайомий типовий інтер’єр радянських під’їздів із побіленим верхом та темними панелями, що постійно бруднили одяг. Хоча сьогодні таке поєднання кольорів виглядає дивно, у часи масової забудови 50-х років цей поділ стін на синю або зелену нижню частину та світлу верхню мав чітке практичне та економічне обґрунтування.