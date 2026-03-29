Формула площади квартиры: ошибки при жилищной и общей квадратуре

Дома в центре Киева.

Площадь квартиры кажется простой цифрой, но именно она часто вводит в заблуждение при покупке. Различные показатели могут существенно влиять на цену, налоги и ощущение пространства. Из-за этого покупатели иногда переплачивают или неправильно оценивают жилье.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на специалистов АН The Capital рассказывает, что означает каждый тип площади и как его считают.

Что входит в общую площадь квартиры

Это база, которую вписывают в договор купли-продажи. Она включает все: от спальни до кладовки. Но есть нюанс с открытыми зонами. Балконы и лоджии считают не "метр за метр", а через специальные коэффициенты:

балкон добавляет к площади лишь 30% от своего размера (коэффициент 0,3);

лоджия — 50% (коэффициент 0,5).

Например, огромная терраса на 10 квадратов юридически "весит" только как 3 метра в вашем техпаспорте. Это важно, потому что именно от общей площади рассчитывают налог на недвижимость и отопление.

А вот подъезд или лифтовая шахта — это уже общая собственность, в вашу площадь их не "рисуют".

Что такое жилая площадь квартиры

Жилая площадь это только те метры, которые предназначены для проживания. Речь идет о спальнях, гостиных и других комнатах, имеющих соответствующий статус в документах.

Кухня, ванная, коридоры или гардеробные сюда не входят, даже если ими активно пользуются. Поэтому жилая площадь всегда меньше общей.

Но в новостройках со свободной планировкой (так называемые "квартиры-студии") зона кухни часто "съедает" жилые метры в документах. Поэтому квартира может казаться огромной, а по бумагам иметь всего 15-18 метров жилой площади.

Что входит в полезную площадь квартиры

Полезная площадь показывает реальное пространство для жизни. Она охватывает и жилые комнаты, и вспомогательные помещения — кухню, санузел, коридоры.

Это практичный показатель, который важен при ремонте и планировке. Он демонстрирует, сколько места доступно для мебели и техники. В отличие от общей площади, это не столько юридическая, сколько функциональная величина.

Как проверить площадь квартиры перед сделкой

Чтобы избежать ошибок, стоит действовать поэтапно:

сложить площади всех помещений по техпаспорту;

отдельно учесть балконы и лоджии с коэффициентами;

проверить соответствие фактической планировки документам.

Если есть перепланировка или сомнения, лучше заказать повторные обмеры.

Что еще надо знать перед покупкой квартиры

В 2026 году ситуация на украинском рынке недвижимости демонстрирует неравномерную динамику, где общие тренды уступают место точечному росту цен, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

Несмотря на ожидания покупателей, дорожают только те объекты, которые имеют высокую стадию готовности.

"Средние задержки с вводом в эксплуатацию новых ЖК сейчас достигают 18-24 месяцев", — отметила эксперт.

Именно такой временной разрыв превращает надежные новостройки в дефицитный актив, заставляя инвесторов конкурировать за ограниченное количество качественных предложений.

По мнению Берещак, сегодня решающим фактором выбора является не район города, а "способность застройщика довести проект до конца", что становится главной гарантией сохранности средств.

Из-за острой нехватки ликвидных квадратных метров в некоторых сегментах наблюдается аномальный скачок стоимости, иногда достигающий 30% в год. В конце концов, рынок становится все более избирательным, где цена напрямую зависит от темпов строительства на площадке, а не от общих экономических прогнозов.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине начался очередной этап декларирования доходов, и в этом году особое внимание уделяется операциям с недвижимым имуществом. Отчитываться перед налоговой придется не только тем, кто продал жилье, но и гражданам, которые получили квартиру или дом в наследство.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году покупатели окончательно отказались от романтики старого жилья в пользу трезвого расчета. Вместо высоких потолков и истории теперь выбирают энергоэффективность, низкие счета за коммуналку и возможность переехать сразу, не тратя годы на ремонты.