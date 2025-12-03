На якій відстані від межі сусіда можна ставити мангал — правила та норми

Чоловіки біля мангалу. Фото: Freepik

Планування місця для мангалу на приватній ділянці здається простою справою, але на практиці саме ця деталь часто стає причиною конфліктів та непорозумінь між сусідами. Вогонь, дим і спека створюють ризики, які оцінюють не лише самі власники, а й інспектори ДСНС.

де на власній ділянці можна ставити мангал, щоб не скаржились сусіди.

Щоб уникнути проблем, власники ділянок обирають віддалені куточки саду, де вогнище не турбуватиме інших і де легше контролювати безпечні умови.

При цьому зону відпочинку розміщують далеко від септика, туалету чи господарських споруд, а також захищають від вітру зеленими насадженнями.

Відстань від мангалу до будівель

Українське законодавство не містять чіткої цифри, яка б визначала мінімальну відстань встановлення мангалу саме до межі сусіда. Проте вимоги щодо відкритого вогню прописані у Правилах пожежної безпеки в Україні (ППБУ). Саме вони задають орієнтир, за яким інспектори визначають безпечність обладнання для барбекю.

Вимоги ППБУ передбачають:

розміщення джерела вогню так, щоб іскри не могли досягти горючих конструкцій;

постійний нагляд за процесом приготування;

наявність засобів гасіння: вода, пісок або вогнегасник.

"За загальними нормами мінімально безпечна відстань від мангалу до будівель має становити не менше 5 метрів. Це застосовують як для житлових, так і для господарських споруд", — каже фахівець з встановлення мангальних зон Богдан з Lux Comfort Dim.

Як має бути відстань від мангалу до межі сусіда

Хоча конкретної цифри від мангалу до межі немає, треба враховувати пожежну безпеку та недопущення завдання шкоди сусідам.

Розташування надто близько до межі може спричинити:

надмірний дим;

потрапляння іскор;

небезпеку займання сухої рослинності.

У конфліктах часто посилаються на статтю 391 Цивільного кодексу України, коли сусіди доводять, що дим або запах створюють перешкоди у користуванні їхнім майном. Тому рекомендовано витримати не менше 1 метра до межі як технічний мінімум та 3-5 метрів як безпечну відстань у побутових умовах.

Територія навколо мангалу повинна бути очищена від сухої трави, листя та сміття. Радіус у 1 метр без горючих матеріалів вважається обов’язковою вимогою.

