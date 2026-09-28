Покупка квартири з найкращим плануванням: на що звертають увагу не усі люди

Покупці оглядають гардеробну. Фото: magnific.com

Під час купівлі квартири важлива не лише кількість квадратних метрів, а й те, як вони використані. Частину площі можна віддати під окрему гардеробну, а можна облаштувати ще одну кімнату. Від такого рішення залежить комфорт житла та його привабливість для потенційного покупця.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ON.UA.

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Гардеробна чи кімната: що цінніше

На перший погляд, додаткова кімната здається вигіднішим варіантом. Її можна використовувати як спальню, дитячу, кабінет або гостьову. Для сім'ї з дітьми окреме приміщення часто має більшу практичну цінність, ніж кілька квадратних метрів для зберігання речей.

Проте у просторій квартирі ситуація може бути іншою. Якщо житлових кімнат уже достатньо, окрема гардеробна дозволяє звільнити спальню та інші приміщення від шаф, сезонного одягу й побутових речей.

Тому покупець може оцінювати не сам факт наявності гардеробної, а те, наскільки ефективно вона звільняє житловий простір.

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Коли гардеробна справді додає цінності

Гардеробна може бути перевагою, якщо квартира має достатню кількість повноцінних кімнат. Наприклад, у трикімнатному житлі кілька квадратних метрів під зберігання можуть виявитися кориснішими, ніж маленьке приміщення, яке складно використовувати як спальню чи кабінет.

Важливо й те, де саме розташована гардеробна. Якщо до неї можна потрапити зі спальні або коридору, не проходячи через інші кімнати, планування стає зручнішим.

Для покупця це означає менше потреби встановлювати великі шафи у спальні та вітальні. Водночас сама гардеробна не гарантує вищої ціни квартири — її перевага залежить від загальної площі та планування.

Коли краще залишити кімнату

Якщо квартира невелика, перетворювати повноцінну кімнату на гардеробну може бути невигідно. Особливо якщо в житлі лише одна або дві спальні.

Додаткова кімната має універсальне призначення. Сьогодні це може бути дитяча, завтра — кабінет, а згодом — гостьова спальня. Гардеробна таких можливостей не дає.

Тому перед переплануванням варто оцінити, чи не втратить квартира важливу житлову функцію заради місця для зберігання.

Що вигідніше для покупця

Порівнюючи дві квартири однакової площі, варто дивитися не тільки на кількість кімнат. Практично перевірити потрібно щонайменше п'ять речей:

чи можна нормально розставити меблі;

скільки площі займають коридори;

чи вистачає місця для зберігання;

чи має кожна кімната природне освітлення;

чи можна змінити призначення приміщень у майбутньому.

Наприклад, квартира з гардеробною може бути вигіднішою, якщо додаткова кімната в іншому варіанті має лише кілька квадратних метрів і фактично не придатна для повноцінного використання.

Але якщо йдеться про простору кімнату, яку можна облаштувати як спальню або кабінет, її універсальність може бути важливішою для покупця.

Як не переплатити за гардеробну

Якщо квартира продається з гардеробною, варто оцінювати її не за красивою назвою, а за фактичним використанням площі. Невелика гардеробна з продуманими системами зберігання може бути кориснішою за велике приміщення, де складно розмістити речі.

Покупцеві також варто порівняти ціну квадратного метра з аналогічними квартирами. Якщо за гардеробну фактично доводиться суттєво переплачувати, потрібно оцінити, чи буде ця функція потрібна саме вашій сім'ї.

Для продавця правило протилежне: не варто розраховувати, що сама наявність гардеробної автоматично дозволить суттєво підвищити ціну. Її потрібно показувати як частину продуманого планування — із місцем для зберігання, зручним доступом і достатньою кількістю житлового простору.

Що краще обрати

Якщо квартира невелика і сім'ї потрібна ще одна спальня, додаткова кімната зазвичай має більше практичних сценаріїв використання. Якщо ж житлових приміщень достатньо, а шафи займають значну частину простору, гардеробна може стати кориснішим рішенням.

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