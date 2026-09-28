Покупка квартиры с оптимальной планировкой: на что обращают внимание не все люди

Покупатели осматривают гардеробную. Фото: magnific.com

При покупке квартиры важна не только площадь в квадратных метрах, но и то, как она использована. Часть площади можно отвести под отдельную гардеробную, а можно обустроить ещё одну комнату. От такого решения зависит комфорт жилья и его привлекательность для потенциального покупателя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ON.UA.

Реклама

Гардеробная или комната: что ценнее

На первый взгляд, дополнительная комната кажется более выгодным вариантом. Ее можно использовать как спальню, детскую, кабинет или гостевую. Для семьи с детьми отдельное помещение часто имеет большую практическую ценность, чем несколько квадратных метров для хранения вещей.

Однако в просторной квартире ситуация может быть иной. Если жилых комнат уже достаточно, отдельная гардеробная позволяет освободить спальню и другие помещения от шкафов, сезонной одежды и бытовых вещей.

Поэтому покупатель может оценивать не сам факт наличия гардеробной, а то, насколько эффективно она освобождает жилое пространство.

Читайте также:

Когда гардеробная действительно повышает ценность

Гардеробная может быть преимуществом, если в квартире достаточное количество полноценных комнат. Например, в трехкомнатном жилье несколько квадратных метров под хранение могут оказаться полезнее, чем маленькое помещение, которое сложно использовать как спальню или кабинет.

Важно и то, где именно расположена гардеробная. Если в нее можно попасть из спальни или коридора, не проходя через другие комнаты, планировка становится более удобной.

Для покупателя это означает меньшую необходимость устанавливать большие шкафы в спальне и гостиной. В то же время сама гардеробная не гарантирует более высокой цены квартиры — ее преимущество зависит от общей площади и планировки.

Когда лучше оставить комнату

Если квартира небольшая, превращать полноценную комнату в гардеробную может быть невыгодно. Особенно если в квартире всего одна или две спальни.

Дополнительная комната имеет универсальное назначение. Сегодня это может быть детская, завтра — кабинет, а впоследствии — гостевая спальня. Гардеробная таких возможностей не дает.

Поэтому перед перепланировкой стоит оценить, не потеряет ли квартира важную жилую функцию ради места для хранения.

Что выгоднее для покупателя

Сравнивая две квартиры одинаковой площади, стоит обращать внимание не только на количество комнат. На практике необходимо проверить как минимум пять моментов:

можно ли нормально расставить мебель; сколько площади занимают коридоры; хватает ли места для хранения; имеет ли каждая комната естественное освещение; можно ли изменить назначение помещений в будущем.

Например, квартира с гардеробной может оказаться более выгодной, если дополнительная комната в другом варианте имеет всего несколько квадратных метров и фактически не пригодна для полноценного использования.

Но если речь идет о просторной комнате, которую можно обустроить как спальню или кабинет, ее универсальность может оказаться более важной для покупателя.

Как не переплатить за гардеробную

Если квартира продается с гардеробной, стоит оценивать ее не по красивому названию, а по фактическому использованию площади. Небольшая гардеробная с продуманными системами хранения может оказаться полезнее большого помещения, где сложно разместить вещи.

Покупателю также стоит сравнить цену квадратного метра с аналогичными квартирами. Если за гардеробную фактически приходится существенно переплачивать, нужно оценить, нужна ли эта функция именно вашей семье.

Для продавца правило противоположное: не стоит рассчитывать, что само наличие гардеробной автоматически позволит существенно повысить цену. Ее нужно показывать как часть продуманной планировки — с местом для хранения, удобным доступом и достаточным количеством жилого пространства.

Что лучше выбрать

Если квартира небольшая и семье нужна еще одна спальня, дополнительная комната обычно имеет больше практических вариантов использования. Если же жилых помещений достаточно, а шкафы занимают значительную часть пространства, гардеробная может стать более полезным решением.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как изменились цены на частные дома в разных регионах Украины. Стоимость такого жилья зависит не только от площади, но и от региона, состояния дома и его характеристик. Перед покупкой стоит сравнить несколько вариантов, чтобы оценить, за что именно придется заплатить.

Также Новини.LIVE писали, где в Украине дороже всего снимать жилье. На стоимость аренды влияют город, площадь, состояние квартиры и спрос на жилье. Поэтому перед поиском жилья стоит сравнить цены в разных районах и учесть все характеристики квартиры.