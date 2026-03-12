Відео
Україна
Відео

Гарний ремонт не врятує — яку головну проблему хрущовок ігнорують

Гарний ремонт не врятує — яку головну проблему хрущовок ігнорують

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 11:22
Найбільша помилка під час купівлі хрущовки — на що не дивляться покупці
На що треба дивитись при купівлі квартири у хрущовці. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Багато покупців квартир у хрущовках роблять однакову помилку. Вони заходять у квартиру, бачать нові шпалери, пластикові вікна та акуратну кухню і вже уявляють майбутнє життя в цьому житлі. Саме так часто і починається помилка, яка згодом коштує великих грошей.

Але у хрущовках важливо пам’ятати просту річ, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал RealExpert.

Читайте також:

Людина купує не лише квадратні метри. Вона фактично купує частину будинку, якому часто понад 60 років. Якщо в підвалі вода, стіни дають тріщини, а комунікації зношені, косметичний ремонт у квартирі не врятує від проблем. Саме тому під час огляду варто дивитися не лише на інтер’єр, а й на стан усього будинку.

Стан інженерних мереж у хрущовці

Одна з головних проблем старих будинків — комунікації. Багато систем прокладалися десятки років тому і не розраховані на сучасну техніку.

Перед купівлею варто перевірити кілька речей:

  1. Електрика. Якщо в квартирі стоять старі радянські пробки або навіть сучасні автомати, але дроти алюмінієві — готуйтеся. Увімкнете одночасно чайник, кондиціонер і пралку — і привіт, коротке замикання. Переробляти проводку в уже готовій квартирі — це справжнє пекло і розгромлений інтер'єр.
  2. Вода і "аромати". Підніміться на останній поверх і відкрийте кран. Якщо там ледь тече цівка, то з бойлером чи колонкою будуть вічні танці з бубном. А якщо у під’їзді тягне сирістю чи каналізацією — це не просто "погано пахне", це означає, що труби в підвалі гнилі, і міняти їх ОСББ буде ще років десять.
  3. Секрети під гіпсокартоном. Часто "євроремонт" роблять перед продажем саме для того, щоб сховати грибок у кутах або тріщини в плитах. Якщо бачите замуровані наглухо стояки — це взагалі "червоний прапор". Коли у сусіда зверху прорве трубу, сантехніки розвалять вашу красиву ванну ломом, і ніхто збитків не відшкодує.

На що звернути уваги у хрущовці

Під час огляду квартири варто звернути увагу на тріщини на фасаді біля вікон, стан балкона та поведінку сусідів. У хрущовках дуже слабка звукоізоляція, тому шум легко проходить між квартирами.

Головна помилка покупців — віра в те, що старий будинок автоматично прослужить ще багато десятиліть. Без перевірки фундаменту, комунікацій і технічного стану будинку покупка може перетворитися на нескінченні витрати та конфлікти з комунальними службами.

Як повідомлялось, більшість власників квартир у хрущовках  рано чи пізно замислюються про перепланування, прагнучи позбутися мізерних кухонь та незручних коридорів. Проте у гонитві за простором важливо не забувати про технічні обмеження, адже далеко не кожна ідея є безпечною для конструкції будинку.

Також, обираючи житло на вторинці, покупці зазвичай вагаються між двома крайнощами: величними сталінками та прагматичними хрущовками. Хоча обидва варіанти здаються зрозумілими, насправді вони пропонують кардинально різний рівень комфорту та приховують специфічні технічні нюанси.

ремонт СРСР хрущовки Дизайн купити квартиру
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
