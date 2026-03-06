Ремонт у хрущовці обернеться штрафом — що категорично не можна змінювати

Які стіни не можна чіпати у хрущовці. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ідея перепланувати хрущовку з’являється майже у кожного власника. Маленька кухня, вузький коридор і тісний санвузол підштовхують до радикального ремонту. Але не всі зміни безпечні.

Незаконне перепланування може коштувати від 17 до 34 тисяч гривень штрафу, а іноді створює проблеми з продажем або спадщиною житла, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на InfoLand.

Адже нотаріус під час будь-якої угоди перевіряє відповідність квартири технічному паспорту. Якщо планування змінене без погодження, операцію можуть просто не провести.

Які стіни не можна зносити у хрущовці

Головне правило — не чіпайте несучі конструкції. Вони тримають весь будинок, і якщо ви їх пошкодите, сусіди зверху можуть буквально "зайти до вас у гості" через перекриття.

Як зрозуміти, що перед вами:

тонкі перегородки (8-12 см) — зазвичай це гіпсоліт або дерево, їх можна прибирати;

стіни від 25 см — це майже 100% капітальна стіна.

Але точний висновок робить тільки інженер або технічний паспорт будинку. Також стаття 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прямо забороняє самовільні маніпуляції з основою будинку.

Чи можна розширити санвузол у хрущовці

Багато власників хочуть збільшити ванну кімнату за рахунок кухні або житлової кімнати. Саме це одна з найпоширеніших помилок.

Державні будівельні норми "В.2.2-15 Житлові будинки" забороняють виносити "мокрі зони" (ванну, туалет) туди, де у сусідів знизу житлова кімната або кухня.

Навіть якщо ви зробите гідроізоляцію як на підводному човні, правила ДБН кажуть чітке "ні".

Чи можна обєднати кухню з кімнатою у хрущовці

Об’єднати кухню з вітальнею — мрія багатьох. Але якщо у вас газова плита, між ними обов'язково мають бути двері або перегородка. Це не примха інспектора, а норма пожежної безпеки.

Що роблять на практиці:

встановлюють електричну плиту замість газової; роблять розсувні двері або скляну перегородку.

Обидва варіанти дозволяють законно зберегти відчуття студії.

Чи можна прибрати вентиляційний короб у хрущовці

Ще одна категорична заборона стосується вентиляції. Канали вентиляції працюють як єдина система для всього будинку.

Якщо ви його зріжете, щоб вигадати півметра під холодильник, у сусідів знизу почнеться пліснява і стоятимуть запахи вашої смаженої картоплі.

Демонтаж вентканалів заборонений категорично. Їх дозволено лише маскувати декоративними коробами або меблями.

Що можна змінювати у хрущовці без дозволу

Попри обмеження, існує багато змін, які закон дозволяє робити без погоджень:

Викинути старі вбудовані шафи та антресолі. Знести легку перегородку між ванною і туалетом. Пересунути дверний отвір у ненесучій стіні. Замінити вікна та радіатори опалення.

Але навіть при таких роботах варто зафіксувати на фото або відео стан квартири до ремонту. Це найкращий захист, якщо сусіди почнуть скаржитися на кожну вашу дірку в стіні.

Що ще треба знати українцям

В Україні чимало об’єктів нерухомості належать одразу кільком власникам — від подружжя до спадкоємців, що зазвичай провокує суперечки щодо розпорядження квадратними метрами. Як розповів юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, за таких обставин "найчастіше мова йде не про фізичний поділ, а про визначення порядку користування кімнатами" або закріплення за кожним власником конкретних приміщень.

Експерт пояснює, що реальний розподіл квартири без радикального перепланування є великою рідкістю.

"Фізичний поділ можливий лише тоді, коли кожна частина має окремий вхід та відповідає будівельним нормам, що практично нереально реалізувати у звичайній багатоповерхівці", — каже Козляк.

Оскільки технічні параметри більшості будинків не дозволяють створити ізольовані житлові блоки, розв’язання конфліктів зазвичай переходить у залу суду. Саме тому судді частіше вдаються до інших правових механізмів врегулювання, ніж до фактичного поділу стін.

Як повідомлялось, старенькі хрущовки — це своєрідний вінтаж у світі нерухомості: попри тісні кухні, їх розмітають миттєво через низьку ціну та затишні двори. Проте за фасадом простоти ховаються технічні "сюрпризи", про які краще дізнатися заздалегідь, щоб ремонт не перетворився на катастрофу.

Також ми розповідали, що покупці стали набагато раціональнішими: через високі ціни на житло та комунальні послуги вони прискіпливо оцінюють функціональність кожного метра, а не просто загальну площу. Планування тепер сприймається як фундамент комфортного життя, тому незручні та непродумані квартири дедалі частіше залишаються без уваги.