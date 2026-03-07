Сталінка та хрущовка — про які нюанси треба знати мешканцям квартир

В яких будинках краще купувати квартиру. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Коли мова заходить про вторинний ринок нерухомості, вибір зазвичай зводиться до двох "легенд": монументальних сталінок та народних хрущовок. На папері все виглядає просто, але на практиці — це два абсолютно різні світи з купою підводних каменів.

Редакція Новини.LIVE розповідає про недоліки та переваги квартир у цих старих будинках.

Особливості сталінок

Сталінка — це про статус. Височезні стелі під 3.5 метри створюють відчуття, що в квартирі нарешті можна дихати. Товсті цегляні стіни — це не тільки про тепло, а й про те, що ви не будете знати, який серіал дивляться сусіди за стіною.

Чому це круто:

Об'єм. Тут навіть маленька за площею квартира здається величезною через висоту. Локація. Зазвичай це самий центр або "фасадні" будинки біля метро. Ресурс. Ці будинки будувалися на століття. Якщо перекриття залізобетонні — це взагалі "джекпот".

Але експерти попереджають, що ремонт у сталінці — це чорна діра для бюджету, пише портал Remontuem. Вивезти тонни старої дранки зі стін, замінити гнилу проводку (яка ледь тягне чайник) та перекласти труби коштує як ще одна квартира.

Особливості хрущовок

Хрущовки будували як тимчасове рішення, щоб розселити комуналки. Тому тут ми маємо "кухні-дюймовочки" на 5 метрів, де холодильник заважає відкривати двері, і стелі, до яких можна дотягнутися рукою.

У чому плюси:

Ціна. Це найнижчий поріг входу на ринок. Ідеально для першої квартири або під оренду. Райони. Хрущовки стоять у дуже зелених дворах. Там зазвичай немає проблем з парковкою (бо тоді машин було мало) і все під рукою: від садочка до хлібного магазину. Комуналка. За маленьку площу будуть низькі рахунки за опалення.

Але, як зазначають фахівці порталу RealExpert, головний біль у хрущовках — це тонкі панелі. Ви будете чути, як сусід зверху чхає, а взимку кутові кімнати можуть неабияк промерзати.

Де вигідніше купувати квартиру

Експерти радять — якщо у вас є зайві 20-30 тисяч доларів на капітальний ремонт і ви цінуєте естетику — беріть сталінку. Це нерухомість, яка повільніше втрачає в ціні.

Але якщо бюджет обмежений і хочеться заїхати "вже сьогодні" — шукайте цегляну хрущовку (вони тепліші за панельні). Тільки обов’язково загляньте в підвал і перевірте стан труб. Бо навіть найкращий ламінат не врятує, якщо в будинку "втомлені" комунікації.

Також дивіться не на рік побудови, а на те, хто ваші сусіди та чи не тече дах. Бо комфорт — це не тільки квадратні метри, а й спокій.

Що ще треба знати про хрущовки

Хоча більшість радянських хрущовок офіційно відсвяткували завершення свого життєвого циклу ще у 2010 році, це зовсім не є вироком для їхнього негайного демонтажу. Як пояснює голова профільного парламентського комітету Олена Шуляк, ці будинки свого часу "проєктувалися як тимчасове житло, але зараз більшості з них уже 60-70 років, тобто термін експлуатації вичерпано".

Замість знесення законодавство передбачає ретельне обстеження конструкцій для проведення комплексної модернізації, яка включає повне оновлення мереж та енергоефективне утеплення.

"Застарілий фонд не стає аварійним миттєво, проте, матеріали поступово втрачають міцність, з’являються ризики тріщин і просідання", — наголошує Шуляк.

За її словами, до війни в Україні налічувалось близько 10 тисяч таких об’єктів, стан яких потребує фахового втручання та підсилення опорних елементів. Такий підхід дозволяє перетворити морально застарілі коробки на придатний для життя простір, уникаючи радикальних заходів.

Як повідомлялось, майже кожен власник хрущовки мріє позбутися тісної кухні та незручних коридорів за допомогою радикального ремонту. Проте самовільні зміни часто призводять до проблем із законом: за незаконне перепланування загрожують штрафи до 34 тисяч гривень, а також труднощі при продажу чи переоформленні спадщини.

Також ми розповідали, що сталінки зазвичай асоціюються з розмахом і надійністю: височенні стелі та товсті стіни створюють відчуття справжньої фортеці. Проте вся ця монументальність миттєво вивітрюється, варто лише зайти у тісну й незручну ванну. Виявляється, що за фасадом "імперського" затишку часто ховається суворий побутовий компроміс.