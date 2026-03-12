Видео
Свежие обои не помогут — что скрывают старые хрущевки.

Свежие обои не помогут — что скрывают старые хрущевки.

Дата публикации 12 марта 2026 11:22
Уютная квартира только с виду — какую ловушку имеют хрущевки.
На что надо смотреть при покупке квартиры в хрущевке. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Многие покупатели квартир в хрущевках попадают в ловушку свежего косметического ремонта, забывая проверить состояние коммуникаций. Увлечение новыми окнами или обоями часто омрачает критическое мышление, что в конечном счете приводит к огромным затратам на капитальное восстановление жилья.

Но в хрущевках важно помнить простую вещь, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал RealExpert.

Читайте также:

Человек покупает не только квадратные метры. Он фактически покупает часть дома, которому часто более 60 лет. Если в подвале вода, стены дают трещины, а коммуникации изношены, косметический ремонт в квартире не спасет от проблем. Именно поэтому при осмотре стоит смотреть не только на интерьер, но и на состояние всего дома.

Состояние инженерных сетей в хрущевке

Одна из главных проблем старых домов — коммуникации. Многие системы прокладывались десятки лет назад и не рассчитаны на современную технику.

Перед покупкой стоит проверить несколько вещей:

  1. Электричество. Если в квартире стоят старые советские пробки или даже современные автоматы, но провода алюминиевые — готовьтесь. Включите одновременно чайник, кондиционер и стиралку — и привет, короткое замыкание. Переделывать проводку в уже готовой квартире — это настоящий ад и разгромленный интерьер.
  2. Вода и "ароматы". Поднимитесь на последний этаж и откройте кран. Если там едва течет струйка, то с бойлером или колонкой будут вечные танцы с бубном. А если в подъезде тянет сыростью или канализацией — это не просто "плохо пахнет", это означает, что трубы в подвале гнилые, и менять их ОСМД будет еще лет десять.
  3. Секреты под гипсокартоном. Часто "евроремонт" делают перед продажей именно для того, чтобы спрятать грибок в углах или трещины в плитах. Если видите замурованные наглухо стояки — это вообще "красный флаг". Когда у соседа сверху прорвет трубу, сантехники развалят вашу красивую ванну ломом, и никто ущерб не возместит.

На что обратить внимания в хрущевке

При осмотре квартиры стоит обратить внимание на трещины на фасаде возле окон, состояние балкона и поведение соседей. В хрущевках очень слабая звукоизоляция, поэтому шум легко проходит между квартирами.

Главная ошибка покупателей — вера в то, что старый дом автоматически прослужит еще много десятилетий. Без проверки фундамента, коммуникаций и технического состояния дома покупка может превратиться в бесконечные расходы и конфликты с коммунальными службами.

Как сообщалось, большинство владельцев квартир в хрущевках рано или поздно задумываются о перепланировке, стремясь избавиться от мизерных кухонь и неудобных коридоров. Однако в погоне за пространством важно не забывать о технических ограничениях, ведь далеко не каждая идея является безопасной для конструкции дома.

Также, выбирая жилье на вторичке, покупатели обычно колеблются между двумя крайностями: величественными сталинками и прагматичными хрущевками. Хотя оба варианта кажутся понятными, на самом деле они предлагают кардинально разный уровень комфорта и скрывают специфические технические нюансы.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
