Гетманцев розповів про нову іпотечну програму для ВПО під 3% замість єОселі

Гетманцев заявив, що єОселя провалилася для ВПО. Фото: Новини.LIVE

Програма "єОселя" замислювалася як доступна іпотека, але для більшості переселенців вона так і не стала реальним інструментом.

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини.LIVE заявив, що нинішні механізми не вирішують проблему житла для внутрішньо переміщених осіб.

Реклама

Читайте також:

"Жодна з програм, яка сьогодні існує в Україні, не вирішує питання житла для ВПО", — наголосив він.

За його словами, за весь час існування єОселі нею скористалися менш ніж 1,5 тисячі переселенців при мільйонах зареєстрованих ВПО.

Серед причин:

недостатні доходи людей для проходження банківського скорингу;

обмежена готовність банків кредитувати соціально вразливі групи.

Гетманцев підкреслив, що програма "не розрахована на соціально незахищені верстви населення", і подібна ситуація склалася також із вчителями та медиками.

Нова іпотечна програма під 3%

У парламенті пропонують інший масштаб. Йдеться про велику державну програму будівництва щонайменше 1 мільйона квартир.

"Ми маємо запустити масштабну, велику програму будівництва житла", — заявив Гетманцев.

Фінансування планують забезпечити через:

перезапуск фондового ринку;

банківське кредитування;

підтримку міжнародних партнерів;

облігації внутрішньої державної позики.

Ключова умова — іпотека під 3% строком до 25 років. Платіж має становити не більше 25% місячного доходу сім’ї. Альтернатива — орендна ставка по регіону плюс 15% як граничний показник.

Житло для соціально незахищених

Пріоритет обіцяють надати тим, хто втратив житло через війну. За оцінками, пошкоджено або знищено близько 13% житлового фонду, а мільйони домогосподарств зазнали втрат.

"Ця проблема надмасштабна і на цей виклик треба мати масштабну відповідь", — зазначив Гетманцев.

У перспективі нова модель може стати не просто альтернативою єОселі, а окремим соціальним інструментом довгострокового відновлення країни.

Як повідомлялось, від 9 лютого умови єОселі змінилися: тепер вимоги до вартості та площі нерухомості стали суворішими. Держава запровадила ці обмеження, щоб допомагати передусім тим сім’ям, які дійсно не мають власного даху над головою.

Також, хоча єОселя декларується як доступна пільга, на практиці все впирається в рівень офіційної зарплати. Банки дивляться не на ціну житла, а на те, щоб щомісячний внесок не перевищував 40-45% вашого заробітку. Саме цей фінансовий поріг стає головною перешкодою для більшості українських родин.