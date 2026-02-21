Видео
Новая программа — Гетманцев рассказал о масштабной ипотеке вместо єОселі

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 11:22
Лучше єОселі — Гетманцев рассказал об условиях в новой ипотечной программе
Гетманцев заявил, что еОселя провалилась для ВПЛ. Фото: Новости.LIVE

Хотя государственная ипотечная программа "єОселя" задумывалась как реальный инструмент помощи с жильем, для большинству украинцев, в том числе и переселенцев, она так и не смогла помочь.

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE заявил, что нынешние механизмы не решают проблему жилья для внутренне перемещенных лиц.

Читайте также:

"Ни одна из программ, которая сегодня существует в Украине, не решает вопрос жилья для ВПЛ", — подчеркнул он.

По его словам, за все время существования єОсели ею воспользовались менее 1,5 тысячи переселенцев при миллионах зарегистрированных ВПЛ.

Среди причин:

  • недостаточные доходы людей для прохождения банковского скоринга;
  • ограниченная готовность банков кредитовать социально уязвимые группы.

Гетманцев подчеркнул, что программа "не рассчитана на социально незащищенные слои населения", и подобная ситуация сложилась также с учителями и медиками.

Новая ипотечная программа под 3%

В парламенте предлагают другой масштаб. Речь идет о большой государственной программе строительства не менее 1 миллиона квартир.

"Мы должны запустить масштабную, большую программу строительства жилья", — заявил Гетманцев.

Финансирование планируют обеспечить через:

  • перезапуск фондового рынка;
  • банковское кредитование;
  • поддержку международных партнеров;
  • облигации внутреннего государственного займа.

Ключевое условие — ипотека под 3% сроком до 25 лет. Платеж должен составлять не более 25% месячного дохода семьи. Альтернатива — арендная ставка по региону плюс 15% как предельный показатель.

Жилье для социально незащищенных

Приоритет обещают предоставить тем, кто потерял жилье из-за войны. По оценкам, повреждено или уничтожено около 13% жилого фонда, а миллионы домохозяйств понесли потери.

"Эта проблема сверхмасштабная и на этот вызов надо иметь масштабный ответ", — отметил Гетманцев.

В перспективе новая модель может стать не просто альтернативой єОсели, а отдельным социальным инструментом долгосрочного восстановления страны.

Как сообщалось, с 9 февраля условия єОсели изменились: теперь требования к стоимости и площади недвижимости стали более строгими. Государство ввело эти ограничения, чтобы помогать прежде всего тем семьям, которые действительно не имеют собственной крыши над головой.

Также, хотя єОселя декларируется как доступная льгота, на практике все упирается в уровень официальной зарплаты. Банки смотрят не на цену жилья, а на то, чтобы ежемесячный взнос не превышал 40-45% вашего заработка. Именно этот финансовый порог становится главным препятствием для большинства украинских семей.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
