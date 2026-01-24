єОселя — скільки потрібно мінімально заробляти для купівлі житла у 2026 році

Родина з коробками. Фото: Freepik

Програма єОселя формально виглядає доступною, але реальні цифри показують інше: ключовим бар’єром залишається щомісячний дохід. Банк орієнтується не на вартість квартири, а на частку платежу від зарплати.

За даними порталу ЛУН, станом на 24 січня 2026 року у більшості міст безпечним вважається рівень до 40-45% доходу.

Реклама

Читайте також:

Мінімальний дохід для іпотеки

У містах з найдорожчим житлом навантаження на сімейний бюджет максимальне. Якщо ви плануєте купити однокімнатну квартиру на первинці у Києві, де середній платіж становить близько 14 000 грн, ваш сімейний дохід має стартувати від 32 000 грн "чистими".

У Львові ж планка ще вища: при виплаті у 23 700 грн на місяць банк захоче бачити дохід на рівні 50 000-60 000 грн.

Перший внесок по єОселі

Заощадження на старт залишаються головним болем для молодих родин. У 2026 році, щоб заїхати у власну однушку у Львові, потрібно мати в кишені щонайменше 765 000 грн. Це понад два роки роботи, якщо відкладати всю зарплату до копійки.

Для порівняння, у Кропивницькому або Миколаєві сума входу значно лояльніша — близько 180-200 тисяч грн.

Перший внесок по єОселі. Графіка: ЛУН

Регіональна доступність житла

Географія цін у 2026 році чітко розділила Україну на зони "дорого" та "доступно". Найскладніше стати власником житла у Львові та Ужгороді: тут на перший внесок доведеться працювати понад два роки.

Натомість Харків, Запоріжжя та Миколаїв пропонують найнижчі пороги входу — накопичити на старт можна за 9-10 місяців. Проте дешевизна тут часто продиктована близькістю до фронту та ризиками, які не кожен готовий брати на себе навіть заради власного даху над головою.

Реальні виплати щомісяця

Цікаво також, який відсоток від зарплати, який "з’їдає" іпотека. У Львові та Ужгороді цей показник є критичним — 79% від середньої зарплати регіону.

У Києві ситуація виглядає здоровішою — 43%, а в Чернігові чи Сумах платіж у 6-7 тисяч грн (близько 30% доходу) є цілком підйомним для середнього фахівця.

Скільки зарплати йде на єОселю. Графіка: ЛУН

Як наголосив голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер (оператор програми) в інтерв’ю Новини.LIVE, єОселя розроблялася не як одноразовий антикризовий захід, а як фундаментальна частина державної житлової політики.

"Ця програма буде з нами на десятиліття. Це затверджено в нашій стратегії", — зазначив він.

Такий підхід базується на успішних кейсах міжнародних фінансових інституцій, які впроваджують аналогічні моделі в різних країнах протягом багатьох років.

Раніше ми розповідали, які додаткові платежі існують під час оформлення іпотеки за єОселею. А також, яку нерухомість не дозволено купити за єОселею.