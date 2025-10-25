Чи можна ставити глухий паркан на межі з сусідом — норми у 2025 році

Глухий паркан. Фото: Freepi

Кожен власник землі хоче почуватися вдома спокійно, без зайвих очей і суперечок. Але межа між ділянками часто перетворюється на лінію напруги. Хтось ставить паркан без узгодження, інший вважає, що його сусід "захопив" кілька сантиметрів. Здавалося б, дрібниця, але сварки тягнуться роками.

Межа — це не просто умовна лінія між городами, а юридично значуща територіальна межа, зафіксована в кадастрі. Саме вона визначає, де закінчується ваша власність і починається чужа, зазначають у компанії "Адвокати Камінської".

Під час оформлення земельної ділянки геодезист встановлює поворотні точки, координати яких заносяться до державного земельного кадастру. Акт погодження меж підписують усі сусіди, і лише після цього він набуває чинності.

Якщо ж межі не визначені офіційно, будь-яке будівництво паркану може стати причиною спору. За словами юристів, таких ситуацій в Україні — тисячі.

"Багато хто роками користується землею, не маючи жодного уявлення, де її справжня межа. Коли ж сусіди вирішують узаконити ділянки, починаються конфлікти", — пояснює адвокат Андрій Карпенко.

Якою має бути відстань і висота паркану між сусідами

За законодавством, власник ділянки не зобов’язаний отримувати дозвіл на встановлення паркану, якщо він не має фундаменту. Це передбачено постановою Кабміну № 406 від 7 червня 2017 року.

Однак навіть без дозволу споруда має відповідати будівельним нормам. Згідно з ДБН Б.2.2-5 "Благоустрій територій", висота паркану між сусідніми ділянками не повинна перевищувати 2 метри, а зі сторони вулиці — 2,5 метра. Такі обмеження необхідні, щоб не порушувати природне освітлення і вентиляцію сусідніх територій.

Коли глухий паркан стає проблемою

Заборонити зводити глухий паркан закон прямо не може, але він має відповідати нормам і не завдавати шкоди сусідам. Частина 1 статті 103 Земельного кодексу України вимагає, щоб власники ділянок використовували землю так, аби не створювати сусідам незручностей — тіні, шуму чи неприємних запахів.

Якщо ж глухий паркан створює постійну тінь або закриває вентиляцію, сусід має право звернутися до суду.

"Якщо встановленим парканом об’єктивно порушуються права власника сусідньої ділянки, він може вимагати демонтаж або зменшення висоти споруди", — наголошує Карпенко.

На практиці суди часто стають на бік того, чиї умови проживання були погіршені. Тому навіть якщо земля належить вам, встановлення глухого паркану на межі без погодження може обернутися фінансовими втратами та судовими витратами.

Як уникнути конфлікту під час встановлення паркану

Перед тим як розпочати будівництво, варто:

перевірити кадастровий план ділянки й уточнити координати меж;

узгодити розташування паркану з сусідом і за можливості — письмово;

обрати конструкцію, яка не перекриватиме світло й не створюватиме дискомфорту.

Найкращим рішенням часто стає комбінований варіант — нижня частина глуха, а верхня з декоративними елементами чи решіткою. Так зберігається приватність без порушення інсоляції.

Як повідомлялось, встановлення парканів на дачних ділянках в Україні підпадає під регулювання Державних будівельних норм, які встановлюють вимоги до їх висоти, матеріалів та розташування. Недотримання цих норм може обернутися штрафами від місцевих органів благоустрою, розмір яких варіюється від 1 до 17 тис. грн.

Також ми розповідали, що український ринок землі демонструє стабільне зростання: у жовтні ціни на паї знову підвищилися, продовжуючи тренд, що спостерігається з 2021 року. Середня вартість землі зросла після літнього спаду, хоча динаміка зростання залишається різною в різних регіонах країни.