Який паркан можна ставити на дачі за законом — норми, матеріали та дозволена відстань

Дерев'яний паркан. Фото: Freepik

В Україні встановлення парканів на дачних ділянках регулюється Державними будівельними нормами (ДБН), які визначають вимоги до висоти, матеріалів і розташування парканів. Порушення норм може призвести до штрафів від місцевих органів благоустрою — від 1 до 17 тис. грн залежно від регіону.

Згідно з законодавством України, основні вимоги до паркану на дачі такі:

висота: до 2 м з боку вулиці, до 1,5 м між ділянками (сітка), до 0,75 м (глухий);

матеріали: екологічні, безпечні, вогнестійкі;

узгодження: обов’язковий акт меж із сусідами;

відстані: 3 м від будинку, 6-15 м за протипожежними нормами.

Висота паркану на дачі за нормами

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019, висота паркану з боку вулиці не повинна перевищувати 2 метри. Між ділянками допускається 1,5 метра для сітчастих конструкцій і 0,75 метра для суцільних.

Ці обмеження забезпечують доступ світла та повітря на сусідні ділянки. Порушення може спричинити скарги сусідів і демонтаж за рішенням суду. У 2025 році в екологічних зонах діють додаткові обмеження. Рекомендується провести геодезичні виміри перед будівництвом.

Матеріали для паркану на дачі

Норми ДБН В.2.3-5:2018 вимагає використання екологічних і безпечних матеріалів. Дозволяються дерево, метал, сітка, цегла чи бетон.

Популярні матеріали для паркану:

Дерево: потребує обробки антисептиком кожні 2-3 роки. Метал: міцний, не затіняє ділянку, модульний. Цегла/бетон: довговічні, але потребують фундаменту. Сітка: економічна, пропускає світло.

Водночас заборонено використовувати токсичні покриття чи будівельне сміття. Наприклад, необроблений дерев’яний паркан згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення загрожує штрафом 3-10 тис. грн. У 2025 році перевага надається переробленим матеріалам.

Відстані для паркану на дачі

Санітарні норми встановлюють мінімальну відстань паркану:

3 метри від житлового будинку;

1 метр від господарських будівель.

Протипожежні правила вимагають 6 метрів для цегляних будинків і 15 метрів для дерев’яних. До туалету — 12 метрів, до дерев — 1-4 метри залежно від висоти.

Порушення цих вимог загрожує штрафами від 4 тис. грн. У 2025 році в курортних зонах додатково перевіряють вентиляцію ділянки.

Обов’язкові відстані для паркану:

від будинку: 3 м (санітарна норма);

від дерев’яного будинку: 15 м (протипожежна норма).

від туалету: 12 м;

від дерев: 1-4 м залежно від виду.

Також перед встановленням паркану необхідно узгодити межі ділянки з сусідами через геодезиста та підписати акт. Без узгодження можливі судові спори. Штрафи за самовільне будівництво становлять 1-17 тис. грн, можливий примусовий демонтаж. А для вирішення конфліктів треба звертатися до центрів медіації при громадах.

