Головна Ринок нерухомості Паркан на дачі без порушень — яка огорожа дозволена у 2025 році

Паркан на дачі без порушень — яка огорожа дозволена у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 21:34
Оновлено: 21:51
Який паркан можна ставити на дачі за законом — норми, матеріали та дозволена відстань
Дерев'яний паркан. Фото: Freepik

В Україні встановлення парканів на дачних ділянках регулюється Державними будівельними нормами (ДБН), які визначають вимоги до висоти, матеріалів і розташування парканів. Порушення норм може призвести до штрафів від місцевих органів благоустрою — від 1 до 17 тис. грн залежно від регіону.

Згідно з законодавством України, основні вимоги до паркану на дачі такі:

  • висота: до 2 м з боку вулиці, до 1,5 м між ділянками (сітка), до 0,75 м (глухий);
  • матеріали: екологічні, безпечні, вогнестійкі;
  • узгодження: обов’язковий акт меж із сусідами;
  • відстані: 3 м від будинку, 6-15 м за протипожежними нормами.

Висота паркану на дачі за нормами

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019, висота паркану з боку вулиці не повинна перевищувати 2 метри. Між ділянками допускається 1,5 метра для сітчастих конструкцій і 0,75 метра для суцільних. 

Ці обмеження забезпечують доступ світла та повітря на сусідні ділянки. Порушення може спричинити скарги сусідів і демонтаж за рішенням суду.  У 2025 році в екологічних зонах діють додаткові обмеження. Рекомендується провести геодезичні виміри перед будівництвом.

Матеріали для паркану на дачі 

Норми ДБН В.2.3-5:2018 вимагає використання екологічних і безпечних матеріалів. Дозволяються дерево, метал, сітка, цегла чи бетон.

Популярні матеріали для паркану:

  1. Дерево: потребує обробки антисептиком кожні 2-3 роки.
  2. Метал: міцний, не затіняє ділянку, модульний.
  3. Цегла/бетон: довговічні, але потребують фундаменту.
  4. Сітка: економічна, пропускає світло.

Водночас заборонено використовувати токсичні покриття чи будівельне сміття. Наприклад, необроблений дерев’яний паркан згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення загрожує штрафом 3-10 тис. грн. У 2025 році перевага надається переробленим матеріалам.

Відстані для паркану на дачі

Санітарні норми встановлюють мінімальну відстань паркану: 

  • 3 метри від житлового будинку; 
  • 1 метр від господарських будівель. 

Протипожежні правила вимагають 6 метрів для цегляних будинків і 15 метрів для дерев’яних. До туалету — 12 метрів, до дерев — 1-4 метри залежно від висоти. 

Порушення цих вимог загрожує штрафами від 4 тис. грн. У 2025 році в курортних зонах додатково перевіряють вентиляцію ділянки.

Обов’язкові відстані для паркану:

  • від будинку: 3 м (санітарна норма);
  • від дерев’яного будинку: 15 м (протипожежна норма).
  • від туалету: 12 м;
  • від дерев: 1-4 м залежно від виду.

Також перед встановленням паркану необхідно узгодити межі ділянки з сусідами через геодезиста та підписати акт. Без узгодження можливі судові спори. Штрафи за самовільне будівництво становлять 1-17 тис. грн, можливий примусовий демонтаж. А для вирішення конфліктів треба звертатися до центрів медіації при громадах.

Як повідомлялось, питання власності на землю між парканом приватного будинку та дорогою є постійним джерелом суперечок в Україні, оскільки багато власників помилково вважають цю територію своєю. Насправді ж правовий статус цієї прилеглої ділянки чітко регулюється, і з оновленнями законодавства та цифровізацією реєстрів ця тема набула особливої актуальності.

Також ми розповідали, що приватизація земельної ділянки біля річки в Україні є обмеженою через особливу цінність таких територій. Законодавство встановлює чіткі правила та заборони щодо передачі у приватну власність земель, розташованих у прибережних захисних смугах. 
 

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
