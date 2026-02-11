Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Ціни на оренду квартир у Києві далекі від реальності — що хочуть власники

Ціни на оренду квартир у Києві далекі від реальності — що хочуть власники

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 14:32
Оренда квартири в Києві — які невиправдані ціни встановили власники
Люди серед коробок. Фото: Freepik

Сьогодні столиця живе в режимі постійного стресу: тривоги, блекаути та загальна невпевненість у завтрашньому дні стали частиною побуту. Логічно було б очікувати, що ринок нерухомості підлаштується під ці суворі умови. Проте реальність виявилася інакшою. 

Ринок оренди житла у столиці ніби живе в окремій реальності, де нічого не змінилось, крім сум, які продовжують зростати, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання ProKyiv.

Реклама
Читайте також:

Оренда 1-кімнатної квартири у Києві

Зараз середня ціна на "одиничку" коливається в межах 12-15 тисяч гривень. Це суми, які важко назвати підйомними для більшості працюючих киян.

"Оренда за 13 000 грн в Києві — це майже половина від середнього доходу. З урахуванням комунальних платежів витрати на житло можуть сягати близько 60% доходу", — пише ProKyiv.

 

  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 1
    Квартира у Києві за 12 000 грн/місяць. Фото: prokyiv.media/Instagram
  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 2
    Квартира у Києві за 12 000 грн/місяць. Фото: prokyiv.media/Instagram
1 / 2
  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 1
  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 2

Зняти квартиру у Києві недорого

Знайти пристойне житло за адекватні гроші сьогодні — це квест із зірочкою. Найцікавіше, що цінник у 15 тисяч часто взагалі не гарантує комфорту. Ви можете отримати як сучасну студію, так і "втомлену" панельку, де ремонт бачили ще за часів перебудови.

  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 5
    Квартира у Києві за 15 000 грн/місяць. Фото: prokyiv.media/Instagram
  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 6
    Квартира у Києві за 15 000 грн/місяць. Фото: prokyiv.media/Instagram
1 / 2
  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 5
  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 6

Що найчастіше пропонують у бюджетному сегменті:

  • старі сталінки та хрущовки (1950-1970 років);
  • застарілі меблі, що пам'ятають дефіцит товарів;
  • сантехніку, яка живе власним життям;
  • площу 30-35 квадратів без натяку на ергономіку.

Оренда житла у Києві без посередників

Відсутність чітких "правил гри" призвела до того, що ринок став диким. Орендар часто не розуміє, за що віддає левову частку зарплати: за зручну локацію чи просто за бажання власника "заробити як раніше".

"У результаті ціна оренди існує окремо від якості житла, а "ринкова норма" формується під впливом таких факторів, як совість та емпатійність орендодавців", — пише видання.

 

  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 9
    Квартира у Києві за 13 000 грн/місяць. Фото: prokyiv.media/Instagram
  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 10
    Квартира у Києві за 13 500 грн/місяць. Фото: prokyiv.media/Instagram
  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 11
    Квартира у Києві за 14 000 грн/місяць. Фото: prokyiv.media/Instagram
1 / 3
  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 9
  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 10
  • Ціни на оренду квартир у Києві далеко від реальності — що хочуть власники - фото 11

Чесну ціну на квартиру у Києві важко знайти черещ такі причини:

  1. Інерція мислення. Власники досі орієнтуються на "доповномасштабні" прибутки.
  2. Відсутність контролю. Немає жодних законодавчих обмежень на встановлення вартості.
  3. Прифронтовий синдром. Навіть у містах поблизу зони бойових дій ціни не падають, що задає хибний тон і для столиці.

Сьогодні київська оренда перетворилася на виживання. Поки одні шукають бодай якесь житло, інші продовжують виставляти рахунки, відірвані від фінансових реалій людей.

Чого очікувати від ринку нерухомості у 2026 році

Як розповіла рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, попит на житло зберігається на стабільно високому рівні. 

"В сегменті оренди також спостерігається перевищення попиту над пропозицією в багатьох регіонах, що створює конкуренцію серед орендарів та стимулює зростання орендних ставок, особливо в обласних центрах", — зазначила Куць.

За словами рієлторки, орендна плата у 2026 році продовжить зростати на 10-20%. Хоча темпи можуть бути менш стрімкими, ніж у попередні роки — здебільшого через адаптацію ринку до економічних умов та сезонні коливання.

Як повідомлялось, в Україні розробляють механізми для поступового виведення ринку оренди житла з тіні. Пріоритетом реформи є не каральні заходи, а розробка системи стимулів, за якої власники нерухомості будуть зацікавлені в офіційній реєстрації договорів та добровільній декларації доходів.

Також зазначимо, що оренда квартир в Україні у 2026-му — це вже не про колір шпалер, а про виживання та стабільність. Сьогодні орендарі фокусуються не на стані меблів, а на наявності укриття, автономних комунікацій та юридично бездоганних договорів.

Київ ціни на квартири гроші житло оренда
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації