Оренда квартири в Києві — які невиправдані ціни встановили власники

Сьогодні столиця живе в режимі постійного стресу: тривоги, блекаути та загальна невпевненість у завтрашньому дні стали частиною побуту. Логічно було б очікувати, що ринок нерухомості підлаштується під ці суворі умови. Проте реальність виявилася інакшою.

Ринок оренди житла у столиці ніби живе в окремій реальності, де нічого не змінилось, крім сум, які продовжують зростати, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання ProKyiv.

Оренда 1-кімнатної квартири у Києві

Зараз середня ціна на "одиничку" коливається в межах 12-15 тисяч гривень. Це суми, які важко назвати підйомними для більшості працюючих киян.

"Оренда за 13 000 грн в Києві — це майже половина від середнього доходу. З урахуванням комунальних платежів витрати на житло можуть сягати близько 60% доходу", — пише ProKyiv.

Зняти квартиру у Києві недорого

Знайти пристойне житло за адекватні гроші сьогодні — це квест із зірочкою. Найцікавіше, що цінник у 15 тисяч часто взагалі не гарантує комфорту. Ви можете отримати як сучасну студію, так і "втомлену" панельку, де ремонт бачили ще за часів перебудови.

Що найчастіше пропонують у бюджетному сегменті:

старі сталінки та хрущовки (1950-1970 років);

застарілі меблі, що пам'ятають дефіцит товарів;

сантехніку, яка живе власним життям;

площу 30-35 квадратів без натяку на ергономіку.

Оренда житла у Києві без посередників

Відсутність чітких "правил гри" призвела до того, що ринок став диким. Орендар часто не розуміє, за що віддає левову частку зарплати: за зручну локацію чи просто за бажання власника "заробити як раніше".

"У результаті ціна оренди існує окремо від якості житла, а "ринкова норма" формується під впливом таких факторів, як совість та емпатійність орендодавців", — пише видання.

Чесну ціну на квартиру у Києві важко знайти черещ такі причини:

Інерція мислення. Власники досі орієнтуються на "доповномасштабні" прибутки. Відсутність контролю. Немає жодних законодавчих обмежень на встановлення вартості. Прифронтовий синдром. Навіть у містах поблизу зони бойових дій ціни не падають, що задає хибний тон і для столиці.

Сьогодні київська оренда перетворилася на виживання. Поки одні шукають бодай якесь житло, інші продовжують виставляти рахунки, відірвані від фінансових реалій людей.

Чого очікувати від ринку нерухомості у 2026 році

Як розповіла рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, попит на житло зберігається на стабільно високому рівні.

"В сегменті оренди також спостерігається перевищення попиту над пропозицією в багатьох регіонах, що створює конкуренцію серед орендарів та стимулює зростання орендних ставок, особливо в обласних центрах", — зазначила Куць.

За словами рієлторки, орендна плата у 2026 році продовжить зростати на 10-20%. Хоча темпи можуть бути менш стрімкими, ніж у попередні роки — здебільшого через адаптацію ринку до економічних умов та сезонні коливання.

Як повідомлялось, в Україні розробляють механізми для поступового виведення ринку оренди житла з тіні. Пріоритетом реформи є не каральні заходи, а розробка системи стимулів, за якої власники нерухомості будуть зацікавлені в офіційній реєстрації договорів та добровільній декларації доходів.

Також зазначимо, що оренда квартир в Україні у 2026-му — це вже не про колір шпалер, а про виживання та стабільність. Сьогодні орендарі фокусуються не на стані меблів, а на наявності укриття, автономних комунікацій та юридично бездоганних договорів.