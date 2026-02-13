Деякі українці зможуть викупити орендовані квартири без доплати — Зеленський підписав закон

Родина серед коробок. Фото: Freepik

В Україні стартує масштабна житлова реформа. Один із ключових пунктів — можливість викупити орендовану квартиру без додаткових витрат.

Відповідний закон №12377 підписав президент Володимир Зеленський підписав закон, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Верховної Ради.

Реклама

Читайте також:

Як працюватиме оренда з правом викупу

Зокрема, у законі йдеться про соціальне житло. Якщо людина орендувала його щонайменше 10 років, вона зможе оформити право власності без доплати. Усі щомісячні платежі зараховуються у вартість квартири. Скористатися таким правом дозволять лише один раз.

Новий інструмент передбачає, що сплачені кошти спрямовуватимуться до спеціального фонду. За ці гроші громади будуватимуть нове соціальне житло. Розмір орендної плати для кожної родини визначатимуть індивідуально, але не більше 30% сукупного доходу.

Як пояснила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, оренда з правом викупу — один з найпопулярніших інструментів у ЄС.

"Жодного ручного керування чи загублених паперів. Ви зможете самостійно шукати житло, яке надається за підтримки держави або громади", — наголосила вона.

Хто отримає бесплатне житло від держави

Окремі категорії зможуть розраховувати на повністю бесплатне житло. Це:

військовослужбовці;

рятувальники;

поліцейські;

діти сироти.

Для внутрішньо переміщених осіб та малозабезпечених родин передбачена можливість безкоштовної або пільгової оренди залежно від доходів.

Доступне житло та соціальне житло

Реформа вводить дві моделі — доступне житло з пільговими іпотеками, кооперативами та лізингом та соціальне житло для тимчасового проживання;

Власниками соціального фонду стануть громади. Запрацюють оператори соціального й доступного житла. Передбачена цифрова система обліку черг та житлового фонду, що має мінімізувати зловживання.

"Це не фінал, але фундамент закладено. Далі — практична реалізація в кожній громаді", — наголосила Шуляк.

Реформа ще потребує додаткових законів та змін до чинних норм, однак принцип уже визначений: оренда більше не буде безкінечним очікуванням.

Як повідомлялось, в Україні планують вивести оренду нерухомості з тіні, зробивши акцент не на примусі, а на економічній вигоді для власників. Мета реформи — створити умови, за яких офіційна реєстрація договору стане для орендодавця простішим і безпечнішим кроком, ніж приховування прибутків.

Також ми розповідали, що чимало людей вважає, що своєчасна оплата гарантує недоторканність проживання, проте в реальності все дещо складніше. Навіть попри лояльність українського законодавства до орендарів, існують законні підстави, які дозволяють власнику розірвати договір достроково.