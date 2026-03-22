Головна Ринок нерухомості Гвінет Пелтроу за допомоги одного штриха "оживила" сіру вітальню (фото)

Дата публікації: 22 березня 2026 20:12
Акторка Гвінет Пелтроу. Фото: Reuters

Багато хто боїться сірого кольору, вважаючи його занадто офісним або безликим. Але насправді нейтральний фон — це не вирок, а величезна перевага. Дизайнери все частіше доводять: щоб "оживити" такий простір, не потрібен капітальний ремонт, достатньо одного влучного акценту. Приклад показала акторка Гвінет Пелтроу, яка "оживила" простір одним точним акцентом. 

Йдеться про грамотну роботу з деталями, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Як оформити сіру вітальню

Головний секрет — додати виразний арт. Картина або панно робить інтер’єр завершеним і додає глибини. У кімнаті Пелтроу саме мистецтво зв’язує всі елементи: м’які сірі меблі, світлі стіни та декор.

Дизайнерка Бріджетт Романек обрала мінімалістичну базу, а акцентом стала робота Ед Руша. Такий підхід легко повторити — достатньо знайти полотно з кольорами, які вже є в кімнаті.

Але тут важливо вгадати з розміром. 

"Один великий твір має виглядати щедро, а не скромно на стіні", — зауважує експерт Ерік Брамлетт.

Якщо ж стіна занадто велика для однієї картини, Брамлетт радить інший підхід.

"Я розбиваю стіну на композицію з кількох полотен і розміщую їх так, щоб відстані виглядали продуманими", — каже фахівець.

 

Акторка Гвінет Пелтроу у вітальні. Фото: homemag_bytyna/Instagram

Тонкощі розміщення картини та світла

Навіть найдорожча картина втратить свій вигляд, якщо її повісити неправильно. Забудьте про випадкові висоти — орієнтуйтеся на глядача. 

"У вітальні орієнтуємося на рівень очей людини, яка стоїть", — акцентує Брамлетт .

Це золоте правило рятує від ефекту, коли декор ніби "зависає" десь під стелею або губиться за спинкою дивана.

І, звісно, фінальний штрих — це світло. Воно може стати вашим головним інструментом у створенні атмосфери. 

"Освітлення — це тихий партнер, який змушує все виглядати краще", — каже Брамлетт.

Головне — уникати прямих сонячних променів, щоб кольори на полотні не вигоряли. Натомість м’яка підсвітка або прихована LED-стрічка додадуть простору глибини й того самого "дорогого" тепла, якого часто бракує сірим інтер’єрам.

Як повідомлялось, замість звичних пастельних відтінків вітальня Майлі Сайрус у Малібу вражає сміливим вугільно-чорним кольором стін, що перетворює кімнату на вишукану камерну сцену. Глибину темного фону ефектно розбивають яскраві фіолетові акценти та золотистий блиск меблів, створюючи простір з особливим характером і драйвом.

Також ми розповідали, що хоча букле пророкували швидке забуття, у 2026-му ця фактурна тканина знову опинилася в центрі уваги дизайнерів. Новим поштовхом для тренду став інтер’єр вітальні Джессіки Альби, де затишні кремові крісла ідеально вписалися в оточення з дерева та живої зелені.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Катерина Балаєва
